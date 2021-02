Scaloni se prepara para el mayor desafío Deportes 01 de febrero de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LIONEL SCALONI. / Ya comienza a pensar en lo que será la próxima Copa América de junio.

Hasta su advenimiento, alcanzar la Selección Nacional era el máximo objetivo de cualquier entrenador pues ello significaba que había sido elegido como el mejor entre todos sus colegas. Y como en toda actividad humanística ser considerado el mejor de algo entre muchos implica una distinción. Es también por ello que ser el director técnico, jefe del equipo nacional, le permitirá a quien lo ostente ingresar al dinámico mundo del anoticiamiento global y registrar su nombre en la historia de la Selección Argentina de fútbol. Nada menos que estar junto a los de Menotti, Bilardo, Bielsa, Passarella, Pekerman, Basile, Maradona, Sabella, Martino, Bauza….

Fue Menotti con su convicción y firmeza quien abrió el camino hacia la recuperación del orgullo de jugar en la selección. El cierre de la lista para el Mundial 78 fue su batalla final cuando muchos jugadores que al principio de su ciclo prefirieron jugar la Libertadores para sus equipos, se arrepintieron. De todos ellos sólo Fillol y Alonso lograron ingresar mientras que otros como Gatti, no pudieron; ya era tarde…

Desde ese hito, ser jugador de la selección fue un objetivo, un sello, una distinción. Y ser el entrenador, el líder, el conductor mucho más. Para lograrlo había que reunir algunas condiciones básicas: trayectoria como jugador (facilita rápidamente el respeto), liderazgo en la conducción (genera el buen clima convivencial del grupo) y momento deportivo exitoso (estimula la energía motivacional a transmitir). Al momento de ser designado entrenador del equipo nacional, Lionel Scaloni sólo reunía uno de estos requisitos: haber sido jugador de fútbol.

Ese vacío en su currículum lo ha convertido en una pieza vulnerable del sistema y desde que Claudio Tapia lo ungió para convertirse en el entrenador del equipo mayor, los exámenes han sido rigurosos y la vara con la que se lo ha evaluado, al menos hasta hace unos meses, fue tan severa como injusta, una alquimia que suele aniquilar a los que no portan un apellido ilustre.

Esta extraña circunstancia nos permite afirmar que el hombre de menor experiencia en el cuerpo técnico que condujo a la selección argentina en el último mundial es quien hoy dirige al equipo nacional y que en la única oportunidad en que le tocó seleccionar y dirigir salió 3° en la Copa América de Brasil 2019.

Unas respetables voces de admirados colegas suelen dar como un hecho cierto y valioso que Scaloni está produciendo un cambio generacional en la selección pues se ha permitido borrar a un grupo de jugadores cuyas convocatorias resultaban insostenibles. Pues bien: no fue tan así. En este caso la decantación fue inercial, las produjo la inexorabilidad del tiempo, el desgaste profesional y una menor energía disponible, sin que este juicio de valor a sus decisiones, no conlleve en un punto, un reconocimiento saludable al atreverse a colocar el kilómetro cero a tal transformación.

En nuestro país hay 15.000 directores técnicos diplomados; de todos ellos 144 dirigen o han dirigido en los últimos años equipos de la primera división. Cualquiera de ellos posee más experiencia que el colega que supuestamente debiera estar por encima; peor aún, el director técnico de la selección no ha llevado a cabo todavía un sentimiento fundamental: el sufrimiento, que es un dolor necesario para crecer.

No es la clasificación para el Mundial del 2022 lo que está en duda pues Argentina se clasificará. Además de un deseo, es un dato objetivo: hay 54 puntos en disputa pues se jugarán 18 partidos; 9 como local y los otros 9 como visitante. Los primeros 4 clasificados irán a Qatar y el 5° tendrá la oportunidad de jugar un repechaje sin que aún se sepa a cuál confederación pertenecerá el rival. Se necesitarán 30 de los 54 puntos para asegurar el lugar y no menos de 26 para ir al repechaje. Es un torneo de 6 equipos dentro de los 10 de la región. Digamos que se competirá contra Brasil, Uruguay y Chile, en el grupo más duro y que el 4° o 5° lugar habrá que dirimirlo contra Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador. Absolutamente factible. Nuestro máximo puntaje logrado en las Eliminatorias fue de 43 puntos para el 2002 (Corea-Japón) y nuestro piso histórico fue de 28 para los mundiales de 2010 y 2018 (Sudáfrica y Rusia respectivamente). Se necesitará obtener, después de los que se han juntado hasta aquí, el 50% de los puntos en disputa y la mitad de ellos se están jugando en nuestro territorio.

Tal vez así podría avanzar sobre un hecho nuevo y entiendo que aquí esta su desafío mayúsculo: cómo manejar al Messi de mañana que será más dificultoso que haber dirigido al de ayer, el de la plenitud. Se advierten en Messi marcados cambios: antes gambeteaba y dejaba una estela tras de sí, una verdadera explosión de potencia. Era el jugador desequilibrante, el mejor de todos. No es ello lo que le estamos viendo ni en el Barça ni en la Selección. Y dentro de dos años –cuando tenga 35– jugará de algo distinto y será tarea de su técnico aprovechar al máximo su talento, su presencia y su energía disponible pergeñando el cómo, de qué y en cuál lugar del campo rendirá mejor. Justo deberá manejar tal situación el técnico de menor experiencia entre todos los que se hallen dirigiendo en Qatar.

Como se advierte y pese haber dirigido más partidos que Batista, Sampaoli y Bauza, Lionel Scaloni seguirá durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado.