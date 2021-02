Platense a Primera Deportes 01 de febrero de 2021 Redacción Por El Calamar le ganó la final por el ascenso a Estudiantes de Río Cuarto a penales tras igualar 1 a 1. El equipo del Chocho Llop venía de eliminar a la Crema en semifinales.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - En una emotiva final del Reducido de la Primera Nacional, Platense consiguió ayer regresar a la Liga Profesional (Primera División) luego de 22 años, tras vencer por penales 4-2 a Estudiantes de Río Cuarto, luego de empatar 1-1 en tiempo regular, en el estadio de Newell ´s Old Boys de Rosario.

El "Calamar" se había adelantado rápidamente por una definición de Matías Tissera, a los cinco minutos de juego, pero antes del descanso el delantero del conjunto cordobés Ibrahim Hesar clavó un gran gol de volea para estampar la igualdad.

En el complemento, los nervios le ganaron a las ganas de encontrar la victoria, por lo que ambos se fueron conformando con dirimir el ascenso desde los once metros.

Allí, el zurdazo desviado del ingresado Marcos Fernández, la eficacia plena de sus jugadores y la soberbia atajada de Jorge De Olivera sobre Benavídez, le dio el boleto a Platense.

De esta forma, el "Calamar" acompañará al campeón Sarmiento de Junín a la Liga Profesional (Primera División), que comenzará el próximo 14 de febrero.

"Estos jugadores me dieron la felicidad más grande de los últimos años", resumió el entrenador Juan Manuel Llop, que consiguió un nuevo logro en su carrera.

"Contento y feliz por el desempeño y esfuerzo del equipo, lo merecíamos muchísimo. Si no se sufre no vale, no es Platense", aseguró el goleador de la final Tissera.

"Lo hago todo por mis hijas, desde el otro ascenso hasta ahora, creo que es la forma de pensar que tuvimos de preparar un grupo y los partidos. Teníamos dos vistos nada más de los que quedaban en cancha", afirmó De Olivera, el héroe del último penal.

"Mil veces pensé en la pandemia en dejar, pero me quería seguir sintiendo jugador. Ahora quiero aunque sea un partido en Primera División, para que me vea mi familia que no pudo venir acá", afirmó uno de los emblemas, el "Contador" Daniel Vega, que consiguió el tercer ascenso con el "Calamar".