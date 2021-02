Bieler y Sara, se quedan Deportes 01 de febrero de 2021 Redacción Por El Taca y el Melli manifestaron sus ganas de seguir en la Crema. “Yo quiero jugar en primera en este club”, le dijo el goleador a Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol. La dirigencia albiceleste ya empieza a pensar en el plantel para el próximo torneo.

FOTO ARCHIVO GOLEADOR. / Claudio Bieler anotó 6 goles y mostró plena vigencia, a pesar de sus 36 años. FOTO ARCHIVO DE LA CASA. / Con Guillermo Sara en el arco hay garantías de sobra. El Melli se queda a defender el arco de sus amores.

Ayer, con el ascenso logrado por Platense, se puso punto final al torneo de transición de la Primera Nacional, en el cual Atlético de Rafaela estuvo dos veces en las puertas de alcanzar la final y no pudo. Así y todo, el plantel que pudo armar la Crema y la campaña que realizó en las nueve fechas que jugó dejó conformes a propios y extraños.

Por estas horas, lo más importante para el mundo celeste pasa por la intención de Claudio Bieler y Guillermo Sara de seguir en Atlético el próximo torneo. “Me han pedido y rogado su continuidad”, indicó Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Atlético en radio El Espectador.

Sin dudas que es una gran noticia para Walter Otta, que tiene contrato vigente, ya que se asegura seguir contando con la experiencia y sabiduría del Melli y el Taca, en un plantel con muchísima juventud, y mucho por crecer. Y más allá de todo lo que puedan portar desde su experiencia, que lo hicieron en este regreso al club, Bieler terminó siendo el goleador del equipo con 6 tantos.

Castro confesó que ambos futbolistas le manifestaron sus ganas de seguir en el propio vestuario del estadio Marcelo Bielsa, el pasado miércoles luego de quedar eliminados con el Calamar. Y de esa charla, el ‘Cabo’ agregó: “Bieler me dijo que a los chicos no les peso, que el peso lo tuvieron los delanteros que no pudieron convertir en los últimos partidos. Y que el próximo torneo, no va a ser de ocho finales consecutivas, va a ser más relajado y que vamos a ascender”.

Y luego indicó: “Hoy debe tener, no menos de cinco propuestas de cambio de equipo. Ahora está en Vera y me dijo que vuelve esta semana y se muda a la casa que le vamos a dar, para empezar la pretemporada. Ni siquiera hablamos de renovación de contrato, de plata, ni de nada, solo dijo yo quiero jugar en primera con este club”.

Con respecto al armado del próximo plantel, Castro indicó: “La idea va a ser mantener la gran base de este plantel, el que puso a la Crema nuevamente en los primeros planos”.

Hasta el momento se confirmaron las salidas de Stéfano Brundo (F.C. Carlos Sten de Perú), Rodrigo Castro (Sportivo Luqueño de Paraguay). Habrá que esperar lo que pasará con Fernando Piñero, Guillermo Funes y Germán Lesman, los otros que llegaron como refuerzo para la temporada que se termina de ir. El próximo lunes 8 de febrero Atlético de Rafaela volverá a los trabajos para realizar la pretemporada y llegar de la mejor manera al 27, fecha estipulada para el comienzo de la Primera Nacional 2021.