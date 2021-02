Femicidio en Jesús María Policiales 01 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

CÓRDOBA, 1 (NA). - Una mujer fue encontrada muerta en su casa de la localidad cordobesa de Jesús María y por el caso fue detenida su ex pareja, un hombre de 55 años que circulaba junto con una niña de seis, fruto de la relación que había tenido con la fallecida.

El caso que es investigado como femicidio ocurrió en horas de las madrugada de este domingo en una vivienda situada en el barrio Agua Mansa y la mujer fallecida fue identificada como Melisa Moyano.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscalía de Jesús María y las causas de la muerte de la mujer no se habían determinado aún.

Poco después, la Policía Caminera de Córdoba detuvo durante un control en la Autopista a Carlos Paz al ex concubino de Moyano, llamado Luis Pérez quien conducía un auto Chevrolet Corsa con una niña de seis años, que era hija suya y de la mujer fallecida.

Según indicó el sitio del diario La Voz del Interior, se escucharon varios gritos proferidos por la mujer entre las 4:30 y las 6:30. El fiscal de feria Guillermo Monti, que intervino en el caso, dijo que Moyano fue encontrada muerta en el baño de la casa, situada en un complejo de viviendas construidas por la municipalidad local, y que por el momento no se había determinado las causas del deceso.