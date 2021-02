Allanamientos, capturas y secuestro de armas Policiales 01 de febrero de 2021 Redacción Por Dos allanamientos en la mañana del domingo dieron continuación a la investigación por la tentativa de homicidio a un menor de 16 años en barrio Jardín de nuestra ciudad. Hubo dos jóvenes identificados y capturados de 17 y 19 años que seguirán en libertad, pero procesados por "tenencia indebida de arma de fuego" y "de guerra".

En la mañana de la jornada de ayer, por orden del Juzgado de Menores de esta ciudad a cargo de la Dra. Laura Lencina y del fiscal Nicolás Stegmayer de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo del comisario Rodolfo Santillán, llevó a cabo dos allanamientos en barrio Jardín de esta ciudad, instancia en la cual se secuestraron armas de fuego y municiones que guardarían relación con una tentativa de homicidio que sacudió a la opinión pública local días atrás.

De acuerdo a lo consignado por LT 28 Radio Rafaela, más precisamente los procedimientos de ayer continúan la investigación y tienen relación con el caso del joven de 16 años que fue baleado por otro adolescente durante la madrugada del martes, lo que trajo como consecuencia que ahora se encuentre luchando por su vida tras recibir un disparo en la cabeza.

Producto de los actos procesales de la víspera se detuvo a dos personas y se incautó un arma de fuego casera tipo “tumbera”, una escopeta recortada y municiones.

Uno de los domicilios allanados se encuentra en calle Rosario Vera Peñaloza al 500, donde los investigadores lograron secuestrar dos armas de fuego, una escopeta recortada y otra de fabricación casera del tipo “tumbera”. En este lugar además se confiscaron cartuchos y municiones.

En el caso del otro domicilio allanado no se pudo encontrar elementos de interés para la causa por lo que el resultado de ese procedimiento fue negativo.



DOS CAPTURADOS

Luego de haber hallado las armas de fuego de mención, el encargado del procedimiento entabló comunicación con la jueza de Menores Dra. Laura Lencina informándole de los resultados y con el fiscal Nicolás Stegmayer.

Es así que se conoció que producto de los actos procesales resultaron capturados dos jóvenes, identificados como TO de 17 años y AM de 19.

Posteriormente, la jueza Lencina ordenó que se le inicie causa por “tenencia indebida de arma de fuego” al menor TO, de 17 años; y en cuanto al mayor de edad AM de 19 años, el fiscal Nicolás Stegmayer dispuso que se le inicie causa por “tenencia indebida de arma de guerra”.

Ambos funcionarios judiciales habrían decidido que ambos imputados capturados, sigan vinculados a la causa en estado de libertad, mientras se prosigue con las investigaciones.

En el procedimiento brindó colaboración personal de la Agencia de Investigación Criminal de Sunchales, y actuó como grupo de irrupción y colaboración externa personal policial de la Unidad Regional V.