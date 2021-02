Agresiones a policías en pleno microcentro Policiales 01 de febrero de 2021 Redacción Por EN LA ESQUINA DE SAN MARTIN Y ALVEAR: DOS ARRESTADOS

En momentos en que personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad realizaba patrullajes en prevención de delitos a las 11.30 de la mañana de la víspera, al hacer paso por la esquina que conforman calles San Martín y Alvear, más precisamente frente al cajero del Banco Nación Argentina de nuestra ciudad, en pleno Microcentro; un individuo que utilizaba muletas, comenzó a arrojar trozos de baldosas –se secuestraron 5 trozos de diferentes tamaños- hacia el móvil policial, impactando en el capot del mismo; al mismo tiempo que profería insultos contra los uniformados, con expresiones tales como “hijos de p…, ustedes dos me la van a pagar, váyanse de acá… ustedes me mataron (sic) la bicicleta y a vos petiso cuando te encuentre por ahí te voy a dar un tiro..”, vociferaba. Y también: “chico piedrazo les metí, p…. de mierda, ropas prestada”, entre otros insultos.

Frente a este panorama, se acercó a prestar colaboración un segundo móvil policial, contabilizándose en total cuatro agentes del Comando Radioeléctrico para apaciguar al agresivo individuo.

Finalmente, este se abalanzó sobre los uniformados y estos lograron contenerlo utilizando spray pimienta de origen vegetal, lográndose la aprehensión del sujeto de 29 años domiciliado en barrio Mora de nuestra ciudad.



EN DEFENSA

En esas circunstancias se acercó al lugar un segundo ciudadano de 61 años que salió en defensa del arrestado diciéndole a los policías, “dejen a ese muchacho, no ven que le falta un pierna […] Se pasan ustedes, no pueden hacer lo que hacen”; al tiempo que arrojó un golpe de puño hacia uno de los oficiales de policía.

En ese marco, los numerarios procedieron a la aprehensión del sujeto de 29 años y del segundo de 61 que salió en defensa del primero, procediéndose al secuestro de elementos relacionados con la causa.

Poco después del mediodía el personal policial actuante entabló comunicación con el fiscal en turno Dr. Nicolás Stegmayer, quien enterado de lo sucedido ordenó que el sujeto de 29 años pase a revestir carácter de Detenido Comunicado y se le forme causa por el delito de “atentado a la autoridad, daño calificado y lesiones de carácter leves” (uno de los policías sufrió escoriaciones); mientras que a quien salió en defensa del primero, de 61 años, también pase a revestir carácter de Detenido Comunicado y se le forme causa por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”.

Las actuaciones fueron elevadas a la Comisaria 1ª, por razones de jurisdicción.