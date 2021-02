Leve mejoría de Carmen Barbieri Sociales 01 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (Télam). - La actriz Carmen Barbieri, de 65 años, quien permanecía internada en la clínica Zabala tras contagiarse coronavirus y presentar complicaciones por un cuadro de neumonía bilateral, pasó una buena noche el sábado y presentó una leve mejoría, según indicó un parte médico recibido este mediodía por su hijo Fede Bal.

Según publicó el diario La Nación, el primero de los dos partes diarios que recibe el joven por parte de la clínica, expresa que si bien la actriz no había pasado el sábado una buena tarde, a las pocas horas ya no tenía fiebre y sus valores habían mejorado, aunque continuaban las inflamaciones.

Desde su entorno más cercano recomiendan tomar con cautela la buena noticia y esperar la evolución de Carmen Barbieri durante el domingo, ya que no se produjeron grandes cambios en términos generales.

La productora y capocómica fue internada el 20 de enero en la Clínica Zavala con un cuadro de neumonía bilateral derivada de coronavirus y el jueves pasado fue trasladada a terapia intensiva donde la introdujeron en coma farmacológico con conexión a un respirador.