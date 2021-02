Rige nuevo cuadro tarifario de la EPE Locales 01 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Empresa Provincial de la Energía aplicará a partir de este lunes incrementos en sus tarifas que impactarán en forma diferente según la categoría de sus clientes. Así, para los usuarios residenciales la actualización será del 0,6%, para los comerciales del 6,1% y para las industrias, del 6,7%.

La EPE destacó que su cuadro tarifario no se modificaba desde marzo de 2019 y significó un ahorro para los usuarios mayor los $ 2.000 millones. En este sentido, recordó que a través de la Disposición N° 75/2018 de la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía de la Nación se habían dispuestos aumentos en el precio mayorista de la electricidad, que no habían sido trasladados a los usuarios de la EPE ni en mayo, ni en agosto del año 2019.

En este marco, la modificación del precio de compra de energía mediante la aplicación de la Resolución EPE N° 16/21, significa ahora un incremento promedio del 4%, a partir de los consumos de electricidad del 1 de febrero en la tarifa final.

Finalmente, apuntó que de 1.400.000 usuarios de la EPE, 252.690 acceden a tarifas subsidiadas, de los cuales 164.134 son beneficiarios de la tarifa social provincial, 85.497 tarifa provincial jubilados, 684 electrodependientes, 1.781 instituciones deportivas, 32 empresas recuperadas y 562 parques industriales. Al mismo tiempo aclaró que la factura de una distribuidora eléctrica está conformada por la compra de energía, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos municipales, provinciales y nacionales que se aplican a la tarifa.