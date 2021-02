Leve repunte en las ventas de autos nuevos en Rafaela Locales 01 de febrero de 2021 Redacción Por Se patentaron 180 vehículos automóviles y utilitarios y 185 motos.

Los patentamientos registrados en Rafaela en enero pasado alcanzaron las 180 unidades entre automóviles y utilitarios, lo que refleja un aumento del 7 por ciento en comparación con los 173 del mismo mes del 2019. Las ventas del mes pasado muestran una mayor recuperación respecto a los números de diciembre último, cuando se habían patentado apenas 65 unidades.

El balance también es positivo en el segmento de las motos, ya que en enero último se comercializaron 185 unidades contra las 134 de igual período del año pasado. En diciembre se habían patentado 118 motocicletas.

En cuanto al 2020, cabe recordar que exhibió una menor actividad para las concesionarias en relación al 2019. En efecto, entre enero y diciembre de 2020 se patentaron en Rafaela un total de 1.383 autos y utilitarios, 1517 motos y 32 acoplados y semiremolques. En tanto que en el 2019 se habían registrado 1470 automóviles y utilitarios, 1.622 motos, 13 acoplados y semiremolques y 7 colectivos.

En tanto, un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación destacó que casi la mitad de los autos vendidos se fabrican en el país. En este sentido, remarcó que la industria automotriz consolida su reactivación, los datos del primer mes del año ratifican el crecimiento sostenido de un sector estratégico para el desarrollo del país. Entre los puntos que subraya el reporte figuran:

● En enero se patentaron 47 mil unidades , lo que representa un crecimiento del 10% con respecto al mismo mes del año pasado.

● El dato particular es que de todos los autos vendidos en enero el 47% son de industria nacional . En diciembre de 2019, del total de las ventas, apenas el 29% era fabricado en el país.

● Este comportamiento del sector -que viene incrementando su participación en el mercado interno desde julio del 2020- supera incluso el récord de 2015, cuando el 45% de las ventas era de industria nacional.

● Además los 5 vehículos más vendidos en el país son de industria nacional , algo inédito para el sector. En esta lista se encuentran: 1º Fiat Cronos; 2° Toyota Hilux; 3º Peugeot 208; 4º VW Amarok y 5º Ford Ranger.

● El aumento de la participación de autos nacionales en el patentamiento de las ventas totales se da, además, en el marco de un incremento de las importaciones de autos del 68% en enero (enero 2021 vs. enero 2020).

● En enero, las terminales automotrices tuvieron una producción de casi 25 mil unidades, lo que representa un incremento en su nivel de actividad de más del 20% respecto a las 20.683 unidades fabricadas e mismo mes del año pasado.

● Las terminales están haciendo un trabajo articulado que va de la mano de la política industrial actual aumentando la localización de autopartes nacionales en cada uno de sus nuevos modelos, así como consolidando sus planes de inversión. Ese trabajo, con una mayor participación de autopartes nacionales, se ve plasmado en el proyecto de VW, con su modelo Taos; en Ford, con la camioneta Ranger 2023; en Toyota, con el trabajo de localización que está encarando para la Hilux 2025; en Renault, con la incorporación al mercado de la nueva Pick up Alaskan; en Nissan, con la

remotorización de la Frontier; o en Peugeot, con el nuevo modelo 208.



COMPLEJO AUTOMOTRIZ

Y AUTOPARTISTA

El Ministerio de Desarrollo Productivo sostuvo en su informe que el complejo automotriz y autopartista es clave para la estructura productiva argentina, ya que genera 125 mil empleos de calidad, entre terminales y proveedores. Además, la industria representa el 6,6% del PBI industrial y exporta a 43 países, por un total de 4.275 millones de dólares anuales en promedio.