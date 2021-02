Pidió más presión de la comunidad internacional Internacionales 01 de febrero de 2021 Redacción Por LIDER OPOSITOR CONTRA MADURO

FOTO EFE LEOPOLDO LOPEZ. El líder opositor venezolano está exiliado en Madrid.

MADRID, España, 1 (EFE). - Leopoldo López, exiliado en España, anticipó que la oposición venezolana lanzará en las próximas semanas una nueva plataforma de unidad entre partidos políticos y la sociedad civil contra la dictadura de Nicolás Maduro, y además le pidió a la comunidad internacional que aumente la presión contra el régimen chavista.

"En las próximas semanas vamos a concretar el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria entre partidos y sociedad civil. Y eso nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en todos los rincones de Venezuela. Esto es vital porque hay que mantener una línea de oxígeno permanente con lo que es la conciencia del activismo por la libertad", manifestó el ex preso político del chavismo en una entrevista con el diario "El Español".

Advirtió, asimismo, que sin unidad siempre estará latente el riesgo de que se pase "a la fase definitiva de la cubanización de la sociedad venezolana".

El líder opositor comentó que en busca de esta nueva plataforma unitaria ya mantuvo encuentros con varios sectores políticos y sociales. Sin embargo, aclaró que es vital el acompañamiento de los aliados internacionales, en particular Estados Unidos y Europa.

Leopoldo López remarcó que Maduro "es un criminal, un violador de derechos humanos; no se puede blanquear a Maduro, no es simplemente un gobernante con tendencia autoritaria; Maduro es un criminal a quien se le pudo comprobar responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos".