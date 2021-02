Argentina ya adquirió 60 millones de vacunas Nacionales 01 de febrero de 2021 Redacción Por LO AFIRMO CECILIA NICOLINI

FOTO ARCHIVO CECILIA NICOLINI. Asesora de la Presidencia.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó que Argentina tiene "una cantidad significativa de vacunas adquiridas", con "más de 60 millones de dosis", y destacó que es "un país prioritario para la Sputnik V".

La funcionaria destacó que "la situación es muy compleja, están todos los países del mundo intentando acceder a la vacuna" contra el coronavirus.

En declaraciones radiales, la asesora presidencial precisó: "Argentina es uno de los países prioritarios para Gamaleya, nos garantizaron que vamos a seguir recibiendo vacunas (Sputnik V) para no cortar con el plan de vacunación".

"Efectivamente hay una demora en términos de la entrega y la producción de las dosis. Tenemos que ir día a día y semana a semana para ver cómo va evolucionando. Hablamos casi todos los días para que nos informen del cronograma", enfatizó.

En esa línea, Nicolini afirmó que Argentina "tiene las 30 millones de dosis de la (vacuna) Sputnik V, que comenzó a entregarse en el mes de diciembre" y dijo esperar que lleguen más dosis "durante los meses de febrero y marzo".

"También firmamos el mecanismo COVAX, que son 9 millones de dosis, y estamos en diálogo constante con la vacuna de Sinopharm, CanSino (Biologics Inc), con Moderna", agregó.

Consultado sobre cuándo llegarían las dosis del mecanismo COVAX, respondió: "Esperamos que lleguen el primer semestre del año. Esperamos que en el mes de marzo empiecen a llegar, pero está sujeto a la disponibilidad y a que nos vayan confirmando el calendario".

"Esto es una pandemia de impacto global. Necesitamos que todos los países puedan acceder a la vacuna para poder salir en tiempo y forma, y que se comiencen a recuperar nuestras economías. De nada sirve que solamente un puñado de países o países ricos o del norte se vacunen y el resto queden sin vacunarse", manifestó.

En ese sentido, la asesora presidencial dijo no creer que "esté en el espíritu de la Unión Europea obstaculizar la vacunación de otros países".

"Creemos que la vacuna tiene que ser un bien de acceso público y universal con información y buenas prácticas. El compromiso siempre está en adquirir y suministrar vacunas que sean seguras y eficaces para la población", describió.

Por último, aseguró que el Gobierno tiene la intención de "colaborar y cooperar con todos los países que necesiten información de las vacunas".