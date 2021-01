Denver, con Campazzo, perdió ante San Antonio Deportes 31 de enero de 2021 Redacción Por Los Nuggets, con el base argentino, quien no anotó ningún punto por tercer juego consecutivo, perdió ante los Spurs por 119 a 109 en otra jornada de la NBA.

FOTO WEB CAMPAZZO. El argentino tuvo pocos minutos en la derrota de su equipo ante los Spurs.

Denver Nuggets (11-8), con el base argentino Facundo Campazzo, quien no anotó ningún punto por tercer juego consecutivo, perdió en su visita frente a San Antonio Spurs (11-8) por 119 a 109 en otra jornada de la NBA.

El partido se jugó en el estadio AT&T Center, de San Antonio, y los Nuggets culminaron una buena serie de cinco triunfos consecutivos ante Oklahoma City Thunder (119-101), dos veces a Phoenix Suns (130-126 y 120-112), a Dallas Mavericks (117-113) y Miami Heat (109-82).

El cordobés Campazzo jugó 10 minutos y nueve segundos, falló un tiro para dos puntos y acumuló 3 asistencias, 2 balones perdidos y 2 robos, quedándose fijo en los 62 puntos durante la temporada ya que van tres partidos en que no suma.

El mejor de Denver, quinto en la Conferencia Oeste, fue el serbio Nikola Jokic con 35 puntos (9-13 en dobles, 5-11 en triples y 2-4 en libres) con 10 rebotes, mientras que el canadiense Jamal Murray aportó 20 tantos, 7 asistencias y 6 rebotes.

Para los Spurs, que ganaron tras dos derrotas consecutivas, DeMar DeRozan culminó con 30 puntos (10/12, 1-2 y 7-7) con 10 asistencias y Dejounte Murray sumó 16 y 7 rebotes.

Denver se volverá a presentar este domingo jugando como local ante Utah Jazz desde las 20.30 de Argentina.



Resultados:

Charlotte Hornets 108 - Indiana Pacers 105; Washington Wizards 100 - Atlanta Hawks 116; New York Knicks 102 - Cleveland Cavaliers 81; Toronto Raptors 124 - Sacramento Kings 126; New Orleans Pelicans 131 - Milwaukee Bucks 126; Orlando Magic 90 - Los Angeles Clippers 116; Minnesita Timberwolves 94 - Philadelphia Sixers 118; Oklahoma City Thunder 125 - Brooklyn Nets 147;

Utah Jazz 120 - Dallas Maverciks 101.