Comenzó la pretemporada en el CRAR Deportes 31 de enero de 2021 Redacción Por El Círculo Rafaelino arrancó con los trabajos de cara a la temporada 2021 y lo hizo bajo la conducción de Enrique López Durando, quien vuelve a ser Head Coach del Plantel Superior.

Una nueva pretemporada se puso en marcha en el Círculo Rafaelino de Rugby. En la tarde de ayer, CRAR comenzó con los trabajos de preparación para la temporada 2021 y lo hizo con un buen número de jugadores del Plantel Superior y los Menores de 19.



En medio de la incertidumbre de saber si en este año habrá actividad oficial o si al igual que en 2020 la pandemia no lo permite el Verde dio el primer paso. Enrique López Durando regresa a la conducción técnica del primer equipo, siendo el Head Coach y contando con un nutrido staff técnico que lo acompaña, con varios conocidos y algunos jugadores, ahora ex, retirados en este último tiempo.



En primer lugar el que tuvo la palabra y dio la bienvenida fue el flamante presidente, Alberto Spota, para luego darle lugar y la palabra a Enrique López Durando. Posteriormente tomó la posta el profe Eduardo Gentile, quien también regresa a la preparación física del primer equipo de CRAR.



El mensaje fue claro, la premisa del club es unificada. Tanto Spota como López Durando hicieron hincapié en la importancia de ‘recuperar’ el plantel desde lo humano, luego de un 2020 para el olvido, la difícil situación económica por la cual se atraviesa, y la necesidad de volver a la competencia oficial.



En lo referido al programa de trabajos, el Verde tendrá sus días habituales de entrenamiento y ya tiene pactados encuentros amistosos. En primer lugar, un encuentro interno para fines de febrero, como así también un amistoso ante La Salle.



Algunas versiones indican que el Torneo Regional del Litoral podría estar comenzando en la segunda parte del año, jugando desde fines de marzo un certamen de la Unión Santafesina, a modo de preparación para el TRL. En lo referido a los equipos, aún no se confirmó si finalmente se elimina la pre-reserva o si se mantienen los tres elencos.



Durante los días de pretemporada con el Plantel Superior, trabajará a la par la M-19 que será dirigida por Cristian Cinalli. A su vez, durante el año, también compartirán algunos de los entrenamientos semanales.



El nuevo staff técnico se compone por: Enrique López Durando (Head Coach), Gerardo Simondi, Nicolás Gutiérrez, Cristian Cinalli, Orlando Long, Mauro Bianco, Walter Butto (entrenadores de forwards); Ernesto Algaba, Maximiliano Bertholt (entrenadores de backs); Eduardo Gentile (preparador físico); Mario Rossini, Silvit Simondi, Juan Imvinkelried, Mario Seen, Nicolás Cáceres (mánagers); Matías Capitelli y Alejandro Gastaldi (Kinesiólogos); Marcelo Galiano (psicólogo); Cristian Martino (Análisis de video).