Palmeiras, campeón! Deportes 31 de enero de 2021 Redacción Por El Verdao se quedó con la Libertadores gracias a un gol en el descuento de Breno Lopes, que metió un cabezazo letal y convirtió el tanto de la victoria en la final ante Santos.

BUENOS AIES, 31 (NA). - Palmeiras, con un agónico gol en el octavo minuto de descuento, le ganó ayer 1 a 0 a Santos la final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y se consagró campeón del certamen por segunda vez en su historia.

Cuando el encuentro parecía encaminarse irremediablemente al alargue, Rony lanzó un centro cruzado desde la derecha, Breno Lopes apareció por detrás de Pará y con un preciso cabezazo marcó el gol, batiendo a John, que se quedó parado.

El testazo de Breno Lopes sorprendió a propios y extraños, ya que las llegadas de riesgo fueron una excepción a lo largo de todo el encuentro.

De hecho el trámite de la final -dirigida por el argentino Patricio Loustau- fue friccionado, con permanentes faltas y discusiones, por lo que prácticamente no hubo remates frente a los arcos.

Gracias al título -su segunda Libertadores tras la lograda en 1999- el "Verdao" embolsó 12 millones de dólares y otros 3 más por asegurarse un lugar en la fase de grupos de la edición 2021.

También disputará el Mundial de Clubes en Qatar, entre el 4 y 11 de febrero, y la Recopa Sudamericana, que definirá en marzo con Defensa y Justicia -campeón de la Sudamericana-.

Hacía 15 años, con el duelo entre el Inter de Porto Alegre y San Pablo, que dos brasileños no definían la Copa Libertadores, con el condimento de que en esta edición, Santos y Palmeiras habían eliminado a Boca y River, respectivamente, en semifinales.



INCIDENTES, UN MUERTO



Un simpatizante del Corinthians murió ayer mientras que otro resultó herido de bala y permanecía en grave estado como saldo de un enfrentamiento entre hinchas del "Timao" y del Palmeiras que ocurrió en la previa a la final de la Copa Libertadores.

Según informaron los medios locales, el episodio se registró en la Avenida Padre Arlindo Vieira, en el popular barrio de Sacomá, en la zona sur de San Pablo y la policía militarizada intervino en el hecho tras el cual fueron detenidas 21 personas del Palmeiras y una del Corinthians.

En tanto, indicaron que los apresados fueron trasladados a una comisaría policial próxima al lugar de los hechos y, de acuerdo con el reporte policial, a los hinchas que fueron detenidos se les decomisaron 26 barras de hierro, once garrotes de madera y tres explosivos de mediano alcance.