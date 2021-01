Ben Hur, en busca de una nueva alegría Deportes 31 de enero de 2021 Redacción Por El Lobo visita este domingo, 17.10 hs., a ADIUR, el más flojo del grupo. El equipo de Carlos Trullet depende de sí mismo para lograr la clasificación y no lo querrá desaprovechar.

FOTO ARCHIVO EN ROSARIO. El Lobo visita a ADIUR con la obligación de ganar para seguir ilusionado con la clasificación.

Ben Hur sabe que depende de sí mismo y no querrá desaprovechar dicha oportunidad. Este domingo visitará a ADIUR en Rosario, en busca de un triunfo que le permita llegar a la última fecha con grandes chances de clasificación.

El encuentro comenzará a las 17.10hs y será arbitrado por Pablo Ocampo.

La BH llega a esta quinto y penúltimo capítulo de la zona 1 de la región Litoral Sur del torneo Regional Amateur con 7 puntos, tres menos que el líder, Atlético Carcaraná. Los de Cañada de Gómez visitan hoy a 9 de Julio (ver aparte), pero más allá de dicho resultado, el Lobo sabe que de ganar hoy tendrá en sus manos el pase a la próxima fase, sabiendo que en la última recibirá a Carcarañá en barrio Parque. En cambio, si el equipo de Carlos Trullet no logra sumar de a tres en su presentación en Rosario, ahí si deberá esperar una mano del conjunto ‘Juliense’ (6 puntos), que imperiosamente necesita de un triunfo para llegar a la última con esperanzas de clasificación.

A priori, el de hoy aparece como un partido sencillo para Ben Hur ya que su rival perdió los cuatro compromisos que jugó, ocupa el último lugar del grupo y ya no tiene chances. Lo que se tuvo –y tiene- en cuenta es la cancha donde el conjunto rosarino hace las veces de local, ya que es de césped sintético y de dimensiones chicas.

En la previa al encuentro el DT Trullet no confirmó la alineación titular pero sí los convocados. Ellos son: Astrada, Velázquez; Alemandi, Besaccia, Mathier, Sacks, Ybáñez, Yuste, Martín Zbrun; Acosta, Castellano, Hang, Sola, Sosa, Valsagna; Bustamante, Núñez, Ochoa y Matías Zbrun.

En lo que respecta al rival, el entrenador Facundo Biondi estará obligado a efectuar dos cambios en relación a la formación que viene de enfrentar, y caer 0-3, a Atlético Caracarñá por las expulsiones del arquero Cardozo y del central Giacomino, en sus lugares ingresarían Mastrángelo y Zacarías.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ADIUR: Francisco Mastrángelo; Julián Mariatti, Celso Zacarías, Leandro Esquivel y Wenceslao Arias; Santiago Baclini, Tomás Ballina, Juan Caffaro y David Mangold; Ignacio Pondino y Leonel López. DT: Facundo Biondi.



BEN HUR: Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Joaquín Castellano, Leandro Sola y Martín Alemandi; Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Núñez. DT: Carlos Trullet.



Cancha: Viaducto de Avellaneda.

Árbitro: Pablo Ocampo.

Asistentes: Nahuel Biagiola y Nahuel Franco.

Hora: 17.10hs