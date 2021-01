Brundo y Castro, las primeras salidas Deportes 31 de enero de 2021 Redacción Por El defensor y el mediocampista no continuarán en la Crema. En las próximas horas se podrían confirmar otras bajas más. ¿Copetti se irá a Unión?

La ilusión de volver a Primera para Atlético de Rafaela se terminó el pasado miércoles, con la derrota en manos de Platense (que hoy jugará la final vs Estudiantes de Río Cuarto). Y ahora, en tiempos de descanso y rearmado, se empiezan a conocer las primeras salidas del plantel albiceleste.



Stéfano Brundo y Rodrigo Castro no continuarán en la ‘Crema’, para irse al exterior. El defensor tiene todo acordado con un club de la primera de Perú, donde continuará su carrera por los próximos meses en el Carlos Stein Club, mientras que el mediocampista ofensivo se irá a Paraguay. El ‘Loli’ será jugador del Sportivo Luqueño de Paraguay.



En lo referido a salidas, las próximas horas serán vitales para saber si finalmente Enzo Copetti es transferido o no. Hasta el momento el único club que tuvo contacto con Atlético fue Unión de Santa Fe con una propuesta por un préstamo que hasta el momento no termina de ‘cerrar’ por Alberdi.



SE AVANZA CON LA

VENTA DE MACAGNO



En Newell’s pretenden retener a Ramiro Macagno y en las próximas horas podría quedar resulta su continuidad en la Lepra. La propuesta de Atlético de Rafaela es por el 80% de su pase (en 730.000 dólares), pero desde el elenco rosarino harían un ofrecimiento por un porcentaje menor.

El desempeño de Macagno (23 años), titular en la Copa Diego Maradona por la luxación de codo de Aguerre, dejó satisfecho a Newell’s y despertó el interés por retenerlo.

Pese a que Aguerre confía en que su recuperación le permitirá estar en condiciones de jugar a partir de la primera fecha del próximo torneo, el club del Parque quiere tener a Macagno por las dudas, ya sea para arrancar desde el inicio o para una contingencia, como ya sucedió.



Los números en el arco



Macagno tuvo un promedio de 3,1 atajadas por partido en la Copa Diego Maradona, según la Liga Profesional. Sumó 31 atajadas en 10 partidos. Su efectividad en los pases fue de 72,08 por ciento (283 pases totales). Aguerre participó en dos encuentros y logró 2 atajadas por partido, con una efectividad de pases de 83,33 por ciento (36 totales).