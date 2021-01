Preocupa la variante que apareció en Brasil

BRASILIA, Brasil, 31 (AFP). - Una nueva variante del coronavirus surgida en el corazón de la Amazonía brasileña ha vuelto a encender la alerta internacional. Los científicos se afanan ahora en descifrar los misterios de esta variante identificada ya en ocho países y que puede ser más infecciosa, aunque todavía se conoce poco de ella.

Hay indicios de que la bautizada como P.1 sea uno de los factores que están detrás de la explosión de casos de COVID-19 en Manaos, capital del estado de Amazonas, donde los servicios sanitarios se han visto completamente desbordados.

Con un número más alto de mutaciones, también se estudia si la brasileña es más peligrosa que las variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica, que son las tres que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En medio de este hallazgo, la pandemia vuelve a azotar con fuerza a todo Brasil, que ya acumula 222.666 muertes y 9,1 millones de casos, según datos oficiales.

La primera voz de alarma la dieron las autoridades japonesas el pasado 9 de enero, después de analizar las muestras de cuatro pasajeros que llegaron una semana antes a Tokio tras viajar una temporada por Amazonas.

Una pesquisa preliminar de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigación médica de referencia en Latinoamérica, indicó que esta nueva variante es un "fenómeno reciente".

Probablemente se desarrolló en diciembre y evolucionó a partir de variantes que se encontraban en circulación en Amazonas.

De hecho, en Manaos se han detectado ya cerca de 30 variantes del coronavirus, pero la más inquietante es la P.1, según explicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo.

De acuerdo con Fiocruz, la variante de Manaos acumuló en un breve espacio de tiempo "un número de alteraciones genéticas fuera de lo común", varias de ellas en la proteína "spike" (espiga), de la que se vale el nuevo coronavirus para entrar en las células humanas.

Se han identificado 12 mutaciones únicamente en esa proteína "spike" de la variante brasileña y tres de ellas preocupan especialmente: K417N, E484K, N501Y.

Esos tres conjuntos de letras y números representan aminoácidos de la "spike", cuya mutación está asociada a un mayor poder de transmisibilidad. Ayudarían a que el virus se replique más y que se ensamble mejor con el receptor de entrada de la célula.

"Es como si tienes una puerta, que es la célula, y la cerradura, que es el receptor. Y ahora tienes un virus que abre más fácilmente esa cerradura. Si consigue entrar de forma más fácil aumenta el poder de ser más infecciosa", indicó Felipe Naveca, virólogo del Instituto Leônidas & María Deane.

Por otro lado, se desconoce si esta nueva variante produce cuadros más graves de la enfermedad.

Hasta el momento hay un caso confirmado de una persona que contrajo el coronavirus en marzo de 2020 y fue reinfectada por la variante amazónica, a pesar de tener anticuerpos.

"No tenemos cómo afirmar que el virus escapó a los anticuerpos o si bajaron tanto que no consiguieron neutralizarlo. Eso está en estudio", apuntó Naveca.

La variante brasileña, se aseguró, no surgió a partir de la británica o de la sudafricana. Las tres evolucionaron de manera independiente y surgieron esporádicamente en los tres países, aunque se ha descubierto que algunas de las mutaciones identificadas en la proteína "spike" son las mismas, concluyó el estudio.