China lidera la recuperación mundial

La economía china terminará el año 2020 en terreno positivo en términos de PBI, siendo la excepción entre el resto de las principales economías del mundo. El haber sido el primer país en sufrir la pandemia hizo que recibiera el golpe en la producción durante el primer trimestre, mientras el resto del mundo aplicaba cuarentenas hacia el segundo trimestre; esto le dio a la economía asiática un trimestre de recuperación de ventaja con relación al resto.

Además no solo la intensidad de su recuperación fue superior, sino también padeció una menor caída en el primer trimestre en relación al segundo trimestre del resto de los principales países europeos y los Estados Unidos. En el primer trimestre de 2020 el PBI chino cayó 9,8% respecto del cuarto trimestre de 2019, en cambio la economía americana en el segundo trimestre cayó 32,9% respecto al primero, Europa en su conjunto lo hizo un 12,1%. Dentro de este continente, los países nórdicos adoptaron cuarentenas más laxas en segundo trimestre del 2020, enfrentando las caídas en sus PBI inferiores al del promedio europeo.

La recuperación del 11,5% de la economía asiática del segundo trimestre versus el primero dibujó una forma de “V” en el segundo trimestre, permitiendo superar levemente a los niveles de producción previos a la pandemia. Como en el tercer trimestre la reactivación continuó aunque a ritmo más moderado con una suba trimestral del 2,7%, el acumulado de nueve meses del 2020 mostraba un PBI con una suba del 0,7% respecto de igual período de 2019. Además al haber continuado la recuperación durante el último trimestre del 2020, se puede afirmar que en 2020 el PBI chino será mayor al de 2019, algo que ninguna de las principales economía del mundo puede mostrar.

Aunque los datos del PBI chino del último trimestre todavía no fueron publicados, se puede tener un aproximado analizando la evolución del Índice PMI Industria, Servicios y Compuesto (el promedio ponderado de ambos). Al mostrar el último trimestre del año valores similares en sus índices al tercer trimestre, se puede inferir que el PBI crecería en una magnitud similar a la que experimentó en el tercer trimestre del 2,7%.

Con dicha suba estimada para último trimestre, finalizaría el año 2020 entre 2% y 2,5% por encima del 2019, en cambio los Estados Unidos finalizaría con una caída del -3,6% en su PBI y Europa en su conjunto con una merma del -7,4% en su PBI.

La continuidad del crecimiento chino en el 2021 parece garantizada mediante una buena performance en sus exportaciones e inversión pública, quedando un poco rezagados el consumo y la inversión privada. Además el mejor control de la pandemia le permite al sector de servicios chino continuar con el crecimiento económico (valores por debajo de 50 indican recesión en los índices y por encima de 50 expansión), cuestión que se pone en duda en Europa y USA por el repunte de los casos infectados y la aplicación de nuevas restricciones a la movilidad de las personas que afectan a las actividades de turismo, hoteles, restaurants, bares, cines, entre otras.

El crecimiento chino es de vital importancia para las economías latinoamericanas que se vieron afectadas en el 2020 por la parálisis del comercio internacional durante el segundo trimestre. El repunte de los precios de las commodities por la debilidad del dólar, caídas en los stocks y las políticas monetarias expansivas llevadas a cabo por los principales bancos centrales, es una buena noticia para la región. Sumado a esto, el crecimiento chino que traccionará la demanda de productos latinoamericanos, asegurándose estos países no solo buenos precios y sino también mercados donde colocar sus producciones.



