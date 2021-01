Hacia una nueva normalidad superadora Suplemento Economía 31 de enero de 2021 Redacción Por Resetear la economía para recuperarnos de esta marcada crisis de confianza propuso el fundador del Foro de Davos.

El Foro Económico Mundial (WEF, según su sigla en inglés) es el encuentro empresarial internacional más importante desde hace 25 años a nivel global. Este 2021 se está llevando a cabo durante esta semana en forma virtual desde Davos, anticipando la agenda de empresas y de países de los diferentes continentes. Como era previsible, todo el foro está dominado por la crisis Covid, y la espera de la recuperación del PIB a nivel mundial para este año.

Cabe recordar que el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, es la contraparte argentina del WEF: desde 1994 recaba todos los años la información con la que el WEF realiza sus informes de competitividad. En este sentido, el equipo de economistas de IAE sigue muy de cerca todo lo que impulsa el WEF, en tanto se trata de una red muy valiosa de contactos empresas-gobiernos.

Según lo describe Eduardo Fracchia, director del Area Economía de IAE Business School, el “WEF es un think tank en temas de competitividad y desarrollo sostenible, y en la última década, ha evolucionado a temas más de fondo, sociales, ambientales, e institucionales, con un enfoque muy amplio de stake-holders muy apoyado, apuntando a un capitalismo más solidario y sistémico.

Al margen de las opiniones específicas de líderes de empresas, que son relevantes y muy frecuentes durante el Foro, Eduardo Fracchia brindó sus comentarios sobre algunas de las visiones macro que se destacaron durante las presentaciones en esta edición.

-“La idea básica expresada por el fundador del WEF, Klaus Schwab, es resetear la economía para recuperarnos de esta marcada crisis de confianza, que pone en crisis al sistema capitalista. Este contexto de Covid es fundacional y hay que impulsar un nuevo marco de resiliencia y sostenibilidad del capitalismo, con un sentido solidario y de cuidado del medio ambiente. Es un contexto similar al de la posguerra, cuando se desarrollaron instituciones de alcance global con objetivos de consenso. Este reseteo debe ser coordinado, en un mundo interdependiente que debe seguir apostando por la globalización, sin tentarse por los cantos de sirena del modelo nacionalista-proteccionista que está emergiendo con fuerza.”

-“El WEF expuso claramente que apuesta a la descarbonización, lo que se conoce como el Green New Deal. Es una filosofía de apuntar fuerte a las energías renovables con emisión de carbono en cero en 2050. Hay temas técnicos a debatir como el “carbon tax”.

-“Por otra parte, la crisis sanitaria impulsa la digitalización, el trabajo remoto y el avance de la revolución 4.0.”

-“Según Schwab, es clave la coordinación macroeconómica mundial. La visión de Xi Jinping es complementaria y percibe un mundo global con cadenas de valor integradas. Es una globalización que resiste las aventuras aislacionistas y de protección a la Trump”.

-“El premier chino también planteó en Davos que el socialismo chino moderno posee potencial para transformar la realidad, y que en particular ha sido funcional para limitar la pobreza extrema. Se propugna un nuevo contrato social, al que deben irse sumando países y regiones.”

-“Christine Lagarde defendió las políticas fiscales durante este tiempo de transición. La responsable del Banco Central europeo plantea también con insistencia que existe un gap de ingresos entre empleados calificados y no calificados que la crisis amplifica.”

-“En lo que se refiere a otras instituciones de cooperación global, que fueron muy importantes en la crisis del 2008, ahora están muy ausentes, en particular el G 20. Llama la atención que no ha surgido este tema en el Foro, a pesar de su relevancia por la urgencia de cooperación en el plano económico y sanitario.”

-“En definitiva, sí atraviesa todo el Foro la idea de que la nueva normalidad debe ser superadora y debe plantearse metas ambiciosas para un mundo más inclusivo”.