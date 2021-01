Etéreo Infusiones y Más Información General 31 de enero de 2021 Redacción Por Un emprendimiento de infusiones, que llegó para acercarnos al ritual de conexión con el presente, a través del uso de nuestros sentidos.

Emprender es desafiante, es una aventura que pocos se atreven a encarar, sobre todo en tiempos donde prima la incertidumbre. Sin dudas, el ecosistema emprendedor se puso a prueba cuando se declaró la emergencia sanitaria. Sin embargo, muchos emprendimientos nacieron en medio de la pandemia demostrando -una vez más- que, ante una crisis, surgen oportunidades e ideas aunque estás solo suelen revelarse ante aquellos que cuentan con el gen emprendedor. Ese fue el caso de “Etéreo infusiones y más”, cuya creadora es Ivana Nieto, quien nos cuenta sobre el mismo.

“Etéreo infusiones y más” nace en plena pandemia

Era julio del 2020, y la pandemia había llegado desde marzo para quedarse por largo tiempo, arrebatándonos muchas cosas que extrañábamos, la cotidianeidad principalmente. Las corridas con nuestros hijos yendo a la escuela, los asados en familia de los domingos, los encuentros de mates y café entre amigos.

Ante ese contexto, comencé a notar que en la ciudad surgían nuevas alternativas y formas de llegar al consumidor, se normalizaban los envíos; además había una necesidad ante el hecho de no poder viajar, no poder compartir un mate ni reunirnos con amigos y familiares.

En ese momento creí que era necesario algo novedoso que aportara practicidad e indulgencia (es decir que produzca placer y satisfacción al consumir). Como consecuencia de estas nuevas demandas cree “Etéreo Infusiones y más”, un emprendimiento sensorial.

Un emprendimiento sensorial

Mi formación principal es la Ingeniería en Tecnología de Alimentos, y desde hace 14 años trabajo en INTI, mi actividad se relaciona, principalmente, al análisis sensorial. Mi emprendimiento fusiona una impronta muy personal respecto a las infusiones y la incidencia de esta disciplina.

Se trata de una nueva alternativa que combina el conocimiento, la salud, el bienestar y la indulgencia, entre otros.

En Etéreo, desarrollo blends de Té con diferentes características, que incluyen flores y especias totalmente naturales sin agregados de colorantes ni saborizantes químicos. La mayoría de estos blends provienen del arbusto Camellia Sinensis, que es la protagonista de lo que denominamos TÉ. Las demás especies como cedrón, manzanilla, carqueja, etc, no pueden denominarse té sino que se tratan de infusiones o tisanas, según cada caso.

Catas guiadas, para una mayor experiencia

Muchas de estas mezclas o blends son especialmente pensadas para generar un impacto en nuestros sentidos, invitándolos como lo hacen algunas corrientes como el Mindfulness (también llamado atención plena o conciencia plena) a conectarse con los sentidos, y a partir de allí con el momento presente.

Para una mayor experiencia, brindo la posibilidad de hacer una cata guiada teórico práctica en la cual se aborda la historia del té, cómo intervienen nuestros sentidos en la percepción de los mismos, es una vivencia que recomiendo.

Próximos desafíos

Etéreo comenzó con los blends de té y las catas guiadas. Etéreo crea momentos únicos, y remonta a lo sutil y delicado, lo sublime, aquellas características poco usuales; pero particulares como cada uno de nosotros. Quiero generar una mayor experiencia, por eso pronto ampliaré las variedades y presentaré nuevos productos para satisfacer la curiosidad de manera natural y segura.



CONTACTO:

Ivana Nieto

Instagram: @etereoinfusionesymas

Facebook: Etereo infusiones y mas

Tel: 3492 563988