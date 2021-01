Mañana entregarán los premios Carlos Información General 31 de enero de 2021 Redacción Por Quiénes son los nominados a los Premios Carlos: los shows y artistas más destacados de la villa cordobesa. Mañana, lunes 1 de febrero, se realizará la ceremonia en el nuevo Estadio Arena, con transmisión vía streaming.

Este verano en Carlos Paz se está realizando una temporada teatral distinta, debido a la pandemia. Aunque el contexto es complejo debido a la gran cantidad de contagiados por covid, muchos productores y artistas apostaron a llevarle una sonrisa a las personas a través de diferentes espectáculos, más allá de que no estén teniendo grandes ganancias.

Los Premios Carlos 2021, que destacan a lo mejor de la temporada en la villa cordobesa, se llevará a cabo mañana, lunes 1 de febrero, en el nuevo Estadio Arena. Debido a la pandemia, asistirán exclusivamente los artistas nominados y no habrá público presente. La ceremonia se podrá ver en vivo y en directo a través de las redes de la Municipalidad de Carlos Paz y por Cablevisión, anunció Teleshow.

Cabe destacar que en esta temporada América Show, del productor Ángel Carabajal, fue el espectáculo más nominado (13), seguido por Fátima es Camaleónica (8); The test y Madame (6); la comedia La Mentirita (5); y Tres empanadas y Divino Divorcio (4).



La lista de los nominados:

Mejor sonido

-Ulises Bueno Show Intimo

-Fátima es Camaleónica

-Soledad, Parte de mí

-América Show

Mejor libro

-Jordi Vallejo - El Test

-Alfredo Allendey - Divino Divorcio

-Guillermo Camblor - La Mentirita

-Martín Bondone – Sapo de otro Pozo

Mejor espectáculo infantil

-Guardianes 2 La Historia de un Dragón

-Las Aventuras de Coco y Pepe

-Beto el Bombero

-El show de la payasa Alhelí

Mejor humorista

-Zaul Showman – Locos x el Show

-Fernando “Flaco” Pailos – El Show del Pailos Bar

-Marikena del Prado - Capocómicos

-Adrián Gómez – Friki es…. Zafadito!

Mejor show musical

-Soledad, Parte de mí

-Argo Sinfónico

-El Legado

-Ulises Bueno Show Íntimo

-Gabriel Polidoro “La Vida es Hoy”

Mejor cantante femenina en espectáculo

-Lourdes Cabrera - Argo Sinfónico

-Jessica Benavidez – Haydée, Voces de la tierra

-Marina González – América Show

Mejor cantante masculino en espectáculo

-Julián Burgos - Haydée, Voces de la tierra

-Gabriel Polidoro – La Vida es Hoy

-Claudio Toro – La Taba

-Hernán Cuevas – Nunca dejes de Soñar

Mejor labor humorística en espectáculo

-Carla Dogliani – El Show del Pailos Bar

-Agustín Souza –Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz

-Julián Labruna – Fátima, es Camaleónica

-Diego Reinhold – Madame

Mejor escenografía

-El Test

-La Mentirita

Mejor escenografía virtual

-Tres Empanadas

-América Show

-Fátima es Camaleónica

-Argo Sinfónico

Mejor conjunto vocal

-Vinales. El Legado

-Ceibo. Folkómica

-Il Nuovo. Te voy a amar

Mejor unipersonal

-Lara contate otra

-Soy Rada (Serendipia)

Mejor actuación en reparto

-Rodrigo Noya – La Mentirita

-Paula Morales – El Test

Mejor humorístico musical

-Fátima, es Camaleónica

-Camilo Nicolás es un Montón

-Las Aventuras de Pirulo

-Locos por el Show

Mejor show humorístico

-El Show del Pailos Bar

-Capocómicos

-Reinventados

Mejor iluminación

-Ulises Bueno Show Íntimo

-América Show

-Fátima es Camaleónica

-Tres Empanadas

Mejor vestuario

-Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz

-Madame

-Fátima, es Camaleónica

-América Show

CARLOS 2021 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés

-Las Aventuras de Pirulo

-Un mismo Duelo

-Los Can Can. Dos Historias de Humor

-Padre Pedro

Mejor dirección de espectáculo

-Omar Suárez – Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz

-Flavio Mendoza - Tres Empanadas

-Norberto Marcos – Fátima es Camaleónica

-Ángel Carabajal – América Show

Mejor dirección teatral

-Martín Bondone - Sapo de otro pozo

-Alberto Lecchi – Divino Divorcio

-Fabián Vena – El Test

-René Bertrand - La Mentirita

Mejor atracción en espectáculo

-Jenny Mackena – Nunca dejes de Soñar

-Mago Matus - América Show

-Nicolás Membreani – Soledad, Parte de mí

-Germán Massimino - Madame

Figura destacada en variedades

-Silvia Álvarez – Los Can Can Dos Historias de Humor

-Thiago Rey – Cuarentena con Humor

-Flor Marcasoli – Desopilante

Mejor cuerpo de baile

-Madame

-América Show

-Haydée Voces de la Tierra

Mejor ejecución musical en vivo

-Lisandro Demani - El Legado

-Argo Sinfónico

-América Show

-Agustín Pérez Albert – QV4 Íntimo

Revelación de la temporada

-Hernán Cuevas – Nunca dejes de Soñar

-Mauro Villaverde – Las Aventuras de Pirulo

-Agustín Aristarán “Radagast” – Soy Rada (Serendipia)

Mejor espectáculo de variedades

-Maravillosa Noche

-Desopilante

-Separadas al nacer

-Los Can Can, Dos Historias de Humor

Mejor bailarín

-Federico Blanzari - Madame

-Nicolás Tobares – América Show

-Fermín dos Santos – Haydée, Voces de la Tierra

Mejor bailarina

-Lucía Berecibar - Madame

-Florencia Becerra– Haydée, Voces de la Tierra

-Rosalía Álvarez – América Show

Mejor comedia

-Sapo de otro pozo

-La Mentirita

-El Test

-Divino Divorcio

Mejor coreografía

-Valentina Apfelbaum - Madame

-Melisa Bernardi - América Show

-Ángel Carabajal - Haydée, Voces de la Tierra

Mejor actor

-Fabián Vena – El Test

-Rodolfo Ranni – Divino Divorcio

-Alejandro Müller – El Test

Mejor actriz

-Viviana Saccone – Divino Divorcio

-Emilia Mazer – El Test

-Iliana Calabró – La Mentirita

-Gladys Florimonte – Humor con Protocolo

Mejor producción

-Flavio Mendoza - Tres Empanadas

-Ángel Carabajal - América Show

-Omar Suárez - Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz

-Norberto Marcos - Fátima, es Camaleónica