Carmen Barbieri en coma farmacológico Sociales 31 de enero de 2021 Redacción Por Carmen Barbieri entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador: “Se complicó el cuadro”. Afectada por una neumonía, la salud de la actriz -que tiene coronavirus- desmejoró en las últimas horas. La palabra a Teleshow de Martina Valía, jefa de prensa de Fede Bal.

El sábado al mediodía, al cumplirse diez días de su ingreso a la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, Carmen Barbieri tuvo que ser inducida al coma para poder recibir asistencia respiratoria mecánica. Luego de una leve mejoría que había experimentado en las últimas horas, la salud de la actriz -quien enfrenta una neumonía y está internada en terapia intensiva- evidenció un retroceso. Y al comprobar que su nivel de oxígeno no era el adecuado, los médicos resolvieron intubarla.

“Se complicó el cuadro de Carmen. No tenemos mucho detalle, solo sabemos que bajó la oxigenación: no podía respirar bien”, informó Martina Valía, jefa de prensa de Federico Bal, quien este viernes había mostrado su preocupación por el estado de salud de su mamá. “Ahora Fede no tiene muchas ganas de hablar con nadie”, aclaró Valía sobre el semblante anímico del actor, quien prefirió optar por el silencio para dedicarle toda su atención a su mamá.

Carmen dio positivo de coronavirus el 20 de enero, luego de haberse sometido a cinco hisopados en distintas oportunidades, a lo largo de estos últimos meses. Esta vez el contacto estrecho que mantuvo con Sol Pérez -quien se contagió de COVID-19 durante sus vacaciones a Mar del Plata- por una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2 -reality al cual fueron convocadas- obligó a su aislamiento en su casa y a un nuevo test, que esta vez arrojó el resultado no deseado.

La capocómica -de 65 años- fue internada en el hospital al ser considerada una paciente de riesgo. Una vez allí, los médicos le detectaron una neumonía que con el correr de los días le fue presentando complicaciones, hasta que el jueves 28 se decidió su traslado a la terapia intensiva -donde le colocaron una máscara de oxígeno- debido a que la afección se había extendido a ambos pulmones.