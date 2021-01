“Es una manera de frenar los aumentos abusivos” Locales 31 de enero de 2021 Redacción Por Así lo precisó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, quien además dijo que “siempre el principal problema es el control en cada una de las provincias para que la ley se cumpla”.

FOTO ARCHIVO HECTOR POLINO. Representante de Consumidores Libres.

El gobierno nacional, en diciembre de 2020, reglamentó la Ley de Góndolas (Ley 27.545) que permitirá una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que las PyMEs, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas.

La Secretaría de Comercio Interior, a partir de esta reglamentación, deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo a los diversos formatos de espacios de ventas. Este listado será publicado y actualizado en la web de la Secretaría de Comercio para que pueda ser consultado libremente.

Al ser consultado, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, señaló que “la Ley de góndolas, es una manera de frenar los aumentos abusivos, y va a permitir que exista mayor competitividad en las góndolas de los supermercados. Esta implementación le pondrá un techo a los aumentos abusivos de precios, especialmente de los productos de la canasta de alimentos”.

Polino, expresó de manera tajante que “los aumentos excesivos son un problema que se viene produciendo en la Argentina desde hace varios años. La Argentina ha consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice de inflación que tiene y ese no es un dato menor”.

Respecto a los controles que debe ejercer el Estado para que esta norma se cumpla en su totalidad, el titular de Consumidores Libres, dijo que “el problema fundamental es que hay que ver qué grado de voluntad política existe, no solo por parte de las autoridades políticas nacionales, sino de los gobiernos provinciales, que son quienes deben comprometerse en verificar el cumplimiento de la ley. Está claro que si se cumple va a beneficiar el bolsillo de los consumidores porque va a abrir la competencia y limitar los aumentos”.

Polino, también detalló que “la ley establece que un producto no puede superar el 30% del espacio que comparte con un producto de sus mismas características, y determina que las empresas tienen destinado un 25% del espacio de la góndola para ofrecer sus productos”.



ROL DE LOS CONSUMIDORES

El especialista habló de la actitud activa que debemos tener los consumidores y manifestó que “entiendo que los consumidores debemos involucrarnos mucho más en el control de los precios de manera pacífica, controlando que no existan abusos y denunciando si así sucediera, porque esta es una manera de frenar los atropellos”.

Polino, finalizó afirmando que “veo que los grandes grupos económicos han continuado aplicando conductas abusivas, con un proceso inflacionario superior al 35% y eso es algo que se debe cambiar”.