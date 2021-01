La sombra de Trump Editorial 31 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de haber sufrido una humillante y resistida derrota a manos del nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, el polémico y cuestionado Donald Trump, se reunió con el líder de la minoría opositora en la Cámara de Representantes en Florida.

Durante el encuentro que mantuvo con Kevin McCarthy, en medio de un tira y afloje sobre el futuro del Partido Republicano, quien había resultado electo Presidente en 2016, dejó en claro que está decidido a recuperar fuerzas.

Se puso de manifiesto en esa oportunidad que los congresistas del partido que cedió el Gobierno en las controvertidas elecciones parecen ansiosos por presentar un frente unido, alineándose detrás de Trump.

La recuperación de la Cámara de Representantes en 2022 fue el tema principal de la reunión, realizada en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, de acuerdo con los trascendidos, ya que no hubo ninguna información de los diferentes temas abordados.

El compromiso de los asistentes con el magnate, sin embargo, sería absoluto y luego de esa primera reunión ya se plantearon algunas estrategias, con la finalidad de volver a tomar el control de la legislatura en ocasión de desarrollarse los próximos comicios.

McCarthy, para graficar el compromiso asumido por los seguidores de Trump, dejó una frase contundente: "Su popularidad nunca ha sido más fuerte que ahora".

En ese sentido, vale la pena recordar que el actual líder de la minoría, adhirió en su momento a las afirmaciones de fraude electoral que había realizado el ex Presidente, aunque después tomó distancias cuando el propio Trump fue acusado de incitar al condenable asalto del Capitolio el 6 de enero.

McCarthy había declaró que Trump "es responsable del ataque al Congreso por parte de alborotadores de la mafia", pero el jueves se lo vio otra vez en la compañía del ex mandatario, dispuesto a trabajar sin rencores por los Republicanos.

Ambos se mostraron abrazados y sonrientes en una fotografía y McCarthy se apuró en declarar públicamente que "vamos a trabajar juntos -en una obvia referencia a Trump- para ayudar a la victoria de los Republicanos en las elecciones de la Cámara y el Senado en 2022".

Respecto del eventual juicio político al que se expondría Trump, lo descartó de plano, al señalar que "no se puede acusar a un Presidente que ahora es un ciudadano común".

Al tomar conocimiento del acercamiento de McCarthy a Trump, la legisladora demócrata Katherine Clark expresó su "sorpresa y asombro", porque tras el asalto "sedicioso" al Capitolio, el ahora líder opositor condenó al todavía Presidente.

Hoy, sin embargo, la realidad es diferente, porque así también lo certifican las primeras encuestas poselectorales entre los aficionados y simpatizantes del Partido Republicano, que apoyan masivamente a Trump y apoyarían su candidatura a un nuevo mandato presidencial en 2024.

De esa manera, quedó demostrado que Trump sigue teniendo una influencia muy importante entre sus seguidores, que en una amplia mayoría apuestan por su regreso a la Casa Blanca luego de la gestión de Joe Biden.

Pero al margen de todas las especulaciones, no tiene que perderse de vista un hecho que podría resultar determinante y obligaría a un rotundo cambio de planes.

Eso ocurriría en el caso que Trump sea condenado en el juicio político que se le iniciará en febrero en el Senado, ya que de concretarse ese resultado que no desean los Republicanos, el espacio se vería notoriamente debilitado y la aspiración de arrebatar a los demócratas el control del Congreso sería prácticamente imposible.

Luego del reciente encuentro, quedó en claro que Trump quiere recuperar, al menos, una cuota del poder que supo detentar a lo largo de sus cuatro años como Presidente, algo que no resultará sencillo al margen de las buenas sensaciones que arrojó la reunión que se llevó a cabo en Florida.

Biden, en sus primeros días como flamante jefe de Estado, promulgó una serie de medidas que fueron bien recibidas por la mayor parte de la población, en particular de los latinos y los indocumentados.

Pero su historia en Washington DC recién comienza y deberá enfrentarse, en el corto plazo, a dos flagelos tremendos, como el sanitario y el económico.

La pandemia de COVID-19 afectó a los Estados Unidos más que a ningún otro país en todo el planeta. No es casualidad que hoy encabece las estadísticas de contagios y fallecimientos, como viene sucediendo desde que la pandemia desembarcó en el continente americano.

Como consecuencia de esa situación, la economía también se vio sacudida y el desempleo creció hasta límites que no se registraban desde la gran depresión que afectó al pueblo estadounidense.

Son, claramente, las mayores dificultades que enfrentará en sus primeros meses de gestión Biden, mientras todavía sobrevuela la sombra de Trump.