Una advertencia sobre el congelamiento de precios Nacionales 31 de enero de 2021 Redacción Por YA HAY FALTANTES EN LAS GONDOLAS

FOTO NA PRECIOS. Los supermercadistas están preocupados por el congelamiento.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El dirigente Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), consideró que ante "un escenario inflacionario es muy difícil mantener por tiempos prolongados el congelamiento de precios" y advirtió sobre la "falta de productos en las góndolas".

"El mal de todos los males pasa por la inflación", evaluó el empresario, quien alertó: "Venimos recibiendo modificaciones en las listas y cambios en las bonificaciones, que terminan haciendo un cambio de precios".

Al referirse a la ausencia de algunos artículos, el dirigente consideró: "Hemos perdido el surtido de aceites, mayonesas, enlatados y vemos algún faltante en galletas de empresas líderes, que producen al 20 ó 30 por ciento de su capacidad".

Respecto de los motivos de esos faltantes, indicó que "hay diversos problemas" y analizó: "Uno de ellos es que sabemos que el industrial, cuando los costos suben, no va a vender a precios congelados. En algunos casos prefiere entregar menos de lo solicitado y no vender el 100 por ciento a un precio que no le conviene".

"Hay algunos problemas que se agravan porque en las etapas de fabricación hay producciones recortadas por medidas preventivas", puntualizó.

Con relación al acuerdo de precios por la carne, Palpacelli subrayó que "lanzándolo en grandes superficies, evidentemente, va a llegar a muy poca gente".

"Nuestros clientes deben tener la libertad de considerarse abastecidos de un programa que debe ser federal", apuntó y propuso "trabajar sobre herramientas para controlar la inflación".

El líder de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios sostuvo que "los precios son una consecuencia de la inflación y no la inflación una consecuencia de los precios".

"Necesitamos salir de estos escenarios inflacionarios, que son los que terminan haciendo que el poder adquisitivo del consumidor sea cada vez más chico", afirmó.