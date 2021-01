Diputados que arriesgan su banca en el Congreso Nacionales 31 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS ARCHIVO LEOPOLDO MOREAU. Integra el Frente de Todos. FERNANDO IGLESIAS. El representante del PRO.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Si bien en medio de la bruma de la pandemia de coronavirus se hace difícil visualizar el escenario electoral, hay algunas certezas que se pueden saber desde ahora, como por ejemplo los diputados que terminan sus mandatos y, en caso de no quedar en las listas y no ser reelectos, perderán sus bancas en la Cámara baja.

En ese listado hay nombres rutilantes como Leopoldo Moreau del kirchnerismo, Fernando Iglesias del macrismo, Luis Petri del radicalismo y Nicolás del Caño de la izquierda.

Hay otros que tal vez no tengan tanto cartel, pero que en la dinámica interna de la Cámara baja tuvieron un papel destacado y muy reconocido por sus pares, como Luciano Laspina (PRO).

El santafesino sigue siendo la espada económica más importante de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, en una función análoga a la que desempeña su sucesor como presidente de la comisión, Carlos Heller, quien también pone en juego su banca en este 2021.

Fernanda Vallejos, quien desde que fue elegida candidata de Unidad Ciudadana en 2017 por Cristina Kirchner protagonizó varias polémicas, también se encuentra en la misma situación.

Del ámbito de Salud exponen sus bancas dos pesos pesados: Pablo Yedlin por el Frente de Todos y Carmen Polledo por el PRO.

Yedlin, quien trabajó para la aprobación de la ley de aborto legal, siempre suena como rueda de recambio en el caso de que el Gobierno quiera oxigenar el Ministerio de Salud con la salida de Ginés González García.

En el oficialismo habría otras pérdidas sensibles, si es que no renuevan sus bancas: son los casos de Hugo Yasky y Gabriela Cerruti.

En la lista de vencimiento de mandato aparecen varias mujeres como Gisela Marziotta, Carolina Gaillard, Mirta Tundis, Vanesa Siley, Mónica Macha y la salteña Alcira Figueroa, quien completará este año el mandato que dejó vacante Juan Emilio Ameri, quien renunció tras ser suspendido por manosear a una mujer en plena sesión.

La lista de fin de mandato en la UCR es larga y la integran, entre otros, Brenda Austin, Atilio Benedetti, Albor Cantard, Facundo Suárez Lastra y Alvaro de Lamadrid.

La Coalición Cívica, fuerza que lidera Elisa Carrió, expondrá la mitad de sus 14 bancas, entre las cuales se destacan las de Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Héctor "Toty" Flores y Paula Oliveto Lago.

El Frente de Izquierda, por ejemplo, arriesga sus dos únicas bancas, la de Del Caño y la de Juan Carlos Giordano, mientras que el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo pone en juego cuatro de sus seis escaños, empezando por su presidente, el extravagante mendocino José Luis Ramón.