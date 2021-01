Importante reunión realizó el Socialismo Nacionales 31 de enero de 2021 Redacción Por EN UN HOTEL DE BUENOS AIRES

FOTO ARCHIVO MONICA FEIN. La rosarina es secretaria general.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - En el marco del proceso de renovación de autoridades a nivel nacional, más de seiscientos dirigentes y militantes del Partido Socialista (PS) procedentes de diferentes lugares del país se reunieron para discutir el futuro de la fuerza y llamaron a crear un espacio "progresista que supere la confrontación".

Fue el Primer Encuentro Federal "Socialismo construyendo futuro, hacia nuevos tiempos", que tuvo como principal oradora a la dirigente Mónica Fein, ex intendente de la ciudad de Rosario.

"Queremos un socialismo que sea la llave para un futuro de igualdad y libertad en Argentina", sostuvo Fein, quien se desempeña actualmente como secretaria general del partido.

Y subrayó: "Queremos un socialismo que le diga a la sociedad con una voz autónoma cómo ir hacia un lugar mejor, con más derechos. No queremos ser furgón de los proyectos que hoy plantean la confrontación, sino militantes comprometidos con la causa de nuestra Patria y convocar a cada ciudadana y ciudadano a transformar la realidad desde el progresismo y la izquierda democrática".

En el encuentro realizado en un hotel porteño estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y ex gobernador de esa provincia, Miguel Lifschitz; el diputado nacional Enrique Estévez; los diputados nacionales mandato cumplido María Elena Barbagelata y Juan Carlos Zabalza; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; los intendentes de Cosquín (Córdoba), Gabriel Musso, y de Yala (Jujuy), Santiago Tizón; legisladores provinciales de varias provincias, concejales y dirigentes de todo el país.