Ocaña adelantó que va a denunciar a la ANMAT Nacionales 31 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió que recurrirá a la Justicia "si la ANMAT no responde el pedido de información para que brinde detalles técnicos y explique por qué sugirió que la vacuna Sputnik V puede ser aplicada en mayores de 60 años cuando hasta el momento no hay publicaciones de la fase 3".

La legisladora nacional señaló, además, que "nadie sabe las contraindicaciones de la dosis, por eso la ANMAT debe decir qué información recibió para sugerir la aplicación de la vacuna en adultos mayores".

"Como pacientes tenemos derechos a conocer los riesgos y qué implica esta vacuna", recalcó Ocaña.

El martes pasado, la diputada de Confianza Pública, junto a los diputados Maximiliano Ferraro, Claudia Najul, Juan Manuel López y Omar de Marchi, presentó un pedido de acceso a la información al titular de la ANMAT, Manuel Limeres, para solicitar que en el plazo de 48 horas responda los requerimientos técnicos de la ampliación que recomienda la aplicación de la vacuna a personas de tercera edad.



OTRA CAMPANA

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, salió al cruce de Juntos por el Cambio y consideró que "no colabora" con la vacunación que "va a ser el fin de la pandemia".

"La vacunación va a ser el fin de la pandemia y la oposición debería estar colaborando para que eso suceda", señaló el funcionario nacional.

Se expresó así luego de que dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaran al gobierno de Axel Kicillof por hacer un "uso político, partidario y militante de la campaña de vacunación", al incluir locales del PJ en la organización.

"Lamentablemente, en la medida que la pandemia fue transcurriendo, la oposición dejó de lado la necesidad de trabajar en unidad para resolver la cuestión sanitaria y pareciera que apostó al fracaso de las estrategias para abordar esta situación excepcional", resaltó el coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie.

Y agregó: "Sería bueno que en lugar de criticar a quienes ponemos el hombro para que sea exitoso el proceso de vacunación, nos acompañen a concientizar en los barrios más humildes para fortalecer la campaña. Parece que no comprenden o no quieren comprender que la vacunación es la única forma de terminar con la pandemia".