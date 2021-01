Se solicitó la aplicación del aborto legal en todo el país Nacionales 31 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Tras el fallo de la justicia de Chaco que suspendió la aplicación en esa provincia de la ley de aborto, organizaciones de derechos humanos exigieron que "se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo" en todo el país.

"Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso", resaltaron en un comunicado.

Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Mujeres x Mujeres y Fundeps enfatizaron "la importancia de que tanto las provincias como el Estado nacional defiendan la ley y cuestionen las decisiones judiciales que ponen en crisis el derecho al aborto, en particular cuando lo hacen vulnerando el principio de supremacía constitucional, la división de poderes y desnaturalizan el debate democrático".

"La ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada plenamente en toda la Argentina. Luego de la medida cautelar resuelta por la jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de la ciudad de Resistencia, que suspendió la aplicación de la ley en el territorio de Chaco, exigimos que no se generen zonas de discriminación para los derechos a la salud y a la autonomía de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, en función del domicilio fijado en una u otra provincia", cuestionaron.

En un comunicado, aseguraron también que "la acción fue interpuesta por seis personas, quienes argumentaron una supuesta contradicción entre la Constitución provincial y la ley nacional, y pidieron que la ley se suspenda en todo el territorio".

"La jueza omitió pronunciarse sobre la inadmisibilidad de ese tipo de solicitudes en nuestro sistema legal y desconoció que ningún juez ni jueza puede suspender la vigencia de una ley con efectos generales. Además, no advirtió que el hecho de que la Constitución chaqueña proteja la vida desde la concepción no es ningún obstáculo para la aplicación de la ley, ni en Chaco ni en ninguna de las otras provincias que contemplan ese tipo de protección", concluyeron.