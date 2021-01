Campazzo fue elegido el mejor jugador de la década en España

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El basquetbolista Facundo Campazzo, quien actualmente juega en los Denver Nuggets en la NBA, fue elegido como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Endesa de España en la última década al imponerse a su ex compañero del Real Madrid, Sergio Llull.

La votación fue realizada entre fanáticos de la competición y Campazzo, quien había eliminado en semifinales a otro ex compañero, Rudy Fernández, se llevó el 55,4% de los votos en una apretada pelea con Llull, que dejó en el camino a Luka Doncic.

"Increíble la muestra de cariño de estos días. Agradezco de corazón todos los votos que recibí! Me siento honrado por esta distinción y también por haber estado en la final junto a Sergi, un jugador al que admiro (y además un gran amigo)", explicó Campazzo, a través de su cuenta de Twitter, al hablar sobre el premio.

En tanto, el deportista argentino podría ser seleccionado para el All Star Game 2021 de la NBA, a pesar de que hace muy poco que juega en el certamen de los Estados Unidos.

Este evento todavía no está confirmado por la pandemia de coronavirus, pero en la jornada de ayer se abrió la votación que se extenderá hasta el próximo 16 de febrero.

Para poder votar a Campazzo puede hacerse a través de la red social Twitter con el hashtag #NBAALLSTAR seguido del nombre completo del elegido, por la página oficial de la NBA (donde se podrán seleccionar a los preferidos), y por la NBA App, disponible para descargar tanto en Android como en iOS.