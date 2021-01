Dura lesión para Matías Valdivia Deportes 30 de enero de 2021 Redacción Por El mediocampista de la Crema estará varios meses afuera de las canchas tras sufrir la ruptura bimeniscal y distención ligamentaria en su rodilla izquierda. A recuperarse!

La eliminación de Atlético de Rafaela en mano de Platense pegó duro. La Crema se quedó sin la posibilidad de jugar la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional y el dolor es inmenso, en todo el mundo celeste. Pero las malas no sólo terminan en los resultados deportivos. En la tarde de ayer se confirmó que Matías Valdivia sufrió una durísima lesión en su rodilla izquierda y estará afuera de las canchas por unos cuantos meses.

Los resultados de los estudios médicos arrojaron que el mediocampista albiceleste tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, una distensión del ligamento lateral interno y ruptura bimeniscal (menisco interno y externo) de su rodilla izquierda.

El propio futbolista, de 24 años, lo confirmó en sus redes sociales, mensaje que también tuvo –al igual que la mayoría de sus compañeros de equipo- un agradecimiento y reconocimiento por lo realizado en el atípico torneo de la Primera Nacional, que para Atlético, se terminó el último miércoles.

“Hoy más tranquilo quiero agradecer a todo el hincha celeste por el apoyo que recibimos en este torneo de transición. A pesar de no lograr el objetivo que todos deseábamos, estoy orgulloso de todo este grupo humano que dejó la vida para llevar a Atlético a lo más alto”, indicó Valdivia, y luego agregó: “Por otra parte los estudios realizados en el día de la fecha dieron como resultado la ruptura del ligamento cruzado anterior, distensión del ligamento lateral interno y ruptura bimeniscal (menisco interno y externo) de mi rodilla izquierda lo que me dejará varios meses fuera de las canchas. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo!!! Aguante Atlético chee”.