Consejos para evitar robos con inhibidores de alarmas Policiales 30 de enero de 2021 Redacción Por UNA MODALIDAD EN BOGA PARA ROBAR VEHICULOS

Los inhibidores de alarmas son dispositivos que tienen la facultad de anular el cierre centralizado a distancia y la alarma.

Cuando una persona desciende del vehículo e intenta accionar la alarma y cree haber activado el sistema de seguridad, cierre automático, puede ser víctima de personas que utilizan inhibidores para neutralizar el sistema de seguridad. Al descender del vehículo el mismo queda abierto.



¿CÓMO PREVENIRLO?

Ante la activación del sistema de alarma del vehículo, el conductor deberá comprobar manualmente que las puertas y baúl del rodado estén cerradas; no alejándose del mismo hasta corroborar que efectivamente quede con las medidas de seguridad adoptadas.

Es decir, al apretar el botón de la alarma, quedarse parado junto a la puerta y comprobar, de manera manual, que esta se haya cerrado.

Se recomienda además no activar el seguro lejos del automóvil. Es aconsejable en este sentido cerrarlo mecánicamente pegado al vehículo.

También no dejar elementos de valor a la vista sino resguardarlos en un lugar seguro.

Al observar a personas y/o vehículos en actitud sospechosa cerca del estacionamiento, llamar a la línea 105 o al 911.