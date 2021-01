Perotti: "queremos reivindicar el valor de los pueblos forestales" Locales 30 de enero de 2021 Redacción Por 100 AÑOS DE LA REVUELTA Y MASACRE DE LA FORESTAL

El gobernador Omar Perotti participó este viernes de la conmemoración por los 100 años de la revuelta obrera y masacre en La Forestal. En 1921, más de 500 trabajadores fueron asesinados por reclamar mejores condiciones laborales, en tiempos de explotación del tanino por parte de la firma británica que se instaló en la cuña boscosa del norte santafesino.

Durante el acto realizado en la localidad de Villa Guillermina, Perotti dijo: “Hace 100 años, un grupo de obreros protagonizaban un hecho que los colocaría definitivamente en la historia, poniéndose de pie frente a la adversidad y la injusticia de un modelo de explotación sin porvenir. Hoy recordamos ese alzamiento, porque entendemos desde la perspectiva histórica que esas luchas obreras fueron constitutivas de un modelo organizacional de nuestro país en materia de derechos”.

“Eso fue un gran aporte al surgimiento del sindicalismo argentino que se gestó aquí en nuestro norte, con un dirigente como Teófilo Lafuente. Por eso -agregó el gobernador-, queremos reivindicar el valor de los pueblos forestales, que tienen plena participación en esta conmemoración, que han sabido transitar el dolor y desde allí han abierto un presente con expectativas”.

“Desde el Estado tenemos el compromiso y la convicción de que hay que poner todas las herramientas y la creatividad para contribuir a que nuestros pueblos recuperen el orgullo de lo propio y que alcancen un modelo sustentable que les garantice presente y futuro. Es mi deseo que logremos rescatar esas raíces que forjaron una identidad propia, pero con una mirada integradora e inclusiva para que todas y todos los que nacen en nuestro norte encuentren un destino en su tierra, con más y mejores oportunidades, siempre en la construcción de una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades”, concluyó el gobernador.



DÍA HISTÓRICO

En la oportunidad se pudo acceder por primera vez al predio de la histórica ex fábrica de Tanino de Villa Guillermina, que durante gran parte del siglo anterior se la conocía como la industria con la chimenea más imponente de Sudamérica.

Ese predio funciona desde hace décadas como fábrica de MDF y provee de trabajo a 200 familias. Los actuales propietarios de la planta, entendiendo y siendo parte del rescate histórico que promueve la comunidad, han accedido a firmar con la comuna de Villa Guillermina un contrato de comodato para armar un parque de la memoria. Allí se instalará un monumento a Teófilo Lafuente, primer secretario general y cofundador en 1919 del Sindicato de Obreros del Tanino y Anexos de La Forestal.



AUTORIDADES PRESENTES

Participaron de las actividades los presidentes comunales de Villa Guillermina, Nanci Ávalos; de La Gallareta, José Nicola; de Tartagal, Ramón Ledesma; de Villa Ana, Catalina Hoffmann; de Los Amores, Omar Walker; de Intiyaco, Fernando Roda; de Garabato, Beatriz Villalba; de Margarita, Ariel Bolaño; y los intendentes de Vera, Paula Mitre y de Calchaquí, Rubén Mitre. También estuvieron presentes el senador nacional Roberto Mirabella; el ministro de Cultura, Jorge Llonch; el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; el subsecretario de Desarrollo Ecosistémico, Roque Chávez; el titular de la Empresa Villa Guillermina, Mario Speranza; los nietos de Teófilo Lafuente, Mariela y Marcelo Lafuente; y los diputados provinciales Lucila De Ponti y Carlos Del Frade; entre otras autoridades.



PRESENTE Y FUTURO

Por su parte, Llonch destacó "el orgullo de estar presentes en este momento histórico y ponerlo de relieve, porque dejando la historia viva vamos a tener seguramente en este pueblo tan querido, que representa a toda la región de pueblos forestales, un lindo presente y un lindo futuro”. El ministro remarcó que el monumento a Teófilo Lafuente “va a ser un nuevo faro para el Ministerio de Cultura, para prestarle mucha atención, ya no sólo a Villa Guillermina sino a todos los pueblos forestales”. Por otro lado, Nanci Ávalos, expresó: “Sentimos una enorme satisfacción de ser parte de este momento trascendental, especialmente para quienes conformamos los pueblos forestales. Estar en el centenario de lo que denominamos La Revuelta de La Forestal, en que conmemoramos y reflexionamos sobre los hechos que acontecieron y las implicancias que tuvieron en nuestro pasado y presente, nos da la convicción de que seguir afianzando nuestra identidad es lo que nos hace sentir esperanzados de conseguir una sociedad más justa, solidaria y equitativa para todos” A su turno, Chávez agradeció la presencia del senador nacional Roberto Mirabella, recordó que durante la gestión de Jorge Obeid se creó el Campamento Cultural, y destacó: “Por ese campamento, desde 2004, pasaron cerca de 30 mil chicos, viendo nuestra historia, nuestra diversidad, nuestro cuidado del ambiente”.