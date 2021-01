Articulación con sindicatos Locales 30 de enero de 2021 Redacción Por PARA RESGUARDAR A LOS TRABAJADORES Y SUS DERECHOS

En un 2020 complejo para el empleo y en el que se perdieron muchas fuentes de trabajo a nivel nacional, en Rafaela la articulación entre el Estado, los sindicatos y las empresas, lograron contener en gran medida la situación.

Andrés Brarda, abogado de numerosas organizaciones sindicales de la ciudad de Rafaela, quien cumple un rol activo en la CGT local ,actualmente trabaja junto a Marcelo Lombardo en la secretaría de Gobierno del Municipio y es coordinador de Políticas Laborales, comentó el rol activo que están llevando a cabo los sindicatos, no solo velando por el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, sino también a través de las obras sociales sindicales, para contener a los afiliados y sus familias en materia de salud, con un gran esfuerzo por parte de las organizaciones para brindar atención médica a los afiliados en un contexto donde han bajado los aportes y contribuciones patronales provocando un desfinanciamiento de las obras sociales gremiales, -producto de la crisis sanitaria y económica-, “pero a pesar de ello, el sistema solidario de las obras sociales sindicales, haciendo un monumental esfuerzo está tratando de brindar soluciones medicas a los afiliados, con cuotas menores a las de pre pagas privadas y con una mirada más social y solidaria pensando en la familia del trabajador y estando a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Brarda explicó que “otra cuestión a rescatar es el reacondicionamiento de las colonias sindicales, que están funcionando con menos concurrentes en cumplimiento de las disposiciones vigentes, pero tratando de que los hijos de los trabajadores puedan disfrutar del sol y pileta en los campos de deportes sindicales, contribuyendo a la salud física y mental de los niños que por las razones de público conocimiento no han podido concurrir en forma presencial a las escuelas, teniendo en cuenta que el ámbito el de colonias sindicales, es un espacio donde los niños pueden interactuar con sus pares y practicar deportes al aire libre, lo que contribuye a la salud física y metal de nuestros hijos, así como las escuelitas de fútbol u otros deportes que funcionan en los gremios”.

El coordinador de Políticas Laborales de la ciudad, indicó que “los sindicatos locales están en contante comunicación, planificando cursos de capacitación para el trabajo del futuro y viendo de reactivar los centros de capacitación, para en conjunto con los programas de empleo locales y provinciales, ya sea del Ministerio de Trabajo o de la Oficina de Empleo, contribuir a brindar una herramienta más para la mejora en las condiciones de empleabilidad de los aspirantes o futuros trabajadores a la hora de buscar empleo, que no se quede solo en una mera capacitación si no que sea el paso previo a un empleo formal”.

“El contexto no es fácil, pero las organizaciones sindicales y el sector industrial, de servicios y los empleadores en general de la ciudad se caracterizan por la cultura del trabajo y la superación en tiempo de crisis, lo que seguramente llevará a que pronto tengamos índices de mejoras en los niveles de producción y empleo”, consideró.

El problema del trabajo informal

Andrés Brarda manifestó, que “una temática pendiente es la del trabajo informal y la gran cantidad de trabajadores autónomos que trabajan como monotributistas, los cuales se vieron más perjudicados con la pandemia, dado que la ayuda social del gobierno fue direccionada mayormente a los trabajadores en relación de dependencia, por lo cual se está analizando la forma de lograr protección para aquellos que se encuentran en la marginalidad o trabajan en forma independiente y se rigen por el principio, “si no trabajo no cobro”, por ello desde los sectores encargados de la defensa de los trabajadores propiciamos un diálogo amplio donde se convoque a todos los sectores para en consenso buscar medidas que sirvan de paliativo, sobre todo para aquellos trabajadores que no se encuentran en relación de dependencia, si no que se desempeñan en forma autónoma a través de las diferentes nuevas formas de relaciones laborales. Trabajos por plataformas digitales, ventas online, call center, modalidades contractuales que en la actualidad no tienen un estatuto propio que los proteja, lo cual es un tema pendiente y que la pandemia dejo al descubierto”, afirmó. Y finalizó señalando que “es necesario proteger todas las formas de trabajo y no solo la que se desarrolla bajo la modalidad de relación de dependencia”.