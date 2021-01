Independiente sancionado por la AFA y sin poder sumar jugadores Deportes 30 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La AFA le anuló ayer la posibilidad de incorporar futbolistas a Independiente por una deuda con el español nacionalizado venezolano Fernando Amorebieta, que jugó entre 2017 y 2019.

La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia emitió esta mañana la prohibición en el boletín 5.849 por el dinero adeudado vinculado a un fallo del TAS a favor de Amorebieta. La deuda deberá ser cancelada en 24 horas o continuará la penalidad.

De esta manera, la comisión directiva de Hugo Moyano le tendrá que pagar 360 mil dólares al defensor que ahora juega en Cerro Porteño, de Paraguay, y que llegó al "Rojo" de la mano de Ariel Holan en 2017.

Amorebieta participó en 11 partidos del fútbol local y en 11 entre Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Además, conquistó la Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018.

Según trascendió, la deuda se cancelará en las próximas horas porque el "dinero está listo para ser transferido", afirmaron.

Sin embargo, no será el único conflicto económico que deberá enfrentar el club de Avellaneda, ya que están por salir un fallo en contra ante América, de México, (1.700.000 dólares por Silvio Romero) y otro por Cecilio Domínguez.

Una posible propuesta para evitar una inhibición imposible de levantar, sería abonar lo de Romero en el primer semestre del año y luego con cuotas 1.500.000 para finales del 2021, y los restantes 3 millones en 2022.

El que dejará el club es Alexander Barboza, que emigrará a Olimpia, de Paraguay, por un monto que no se difundió pero sí se supo que se vendará "la mitad del pase", según confirmó su representante, Juan Cruz Ollier, en una nota con La Red. "Entre este viernes y mañana se tiene que concretar el pase, el futbolista está entusiasmado. No quiero brindar los números porque es un tema de Independiente", comentó el empresario.