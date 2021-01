Boomerang de carteleras Información General 30 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...



Por Leo Gómez



Hoy los invito a volver al siglo XIX. Sí, este es un boomerang de época. Ciudades, puntos de interés y diversos escenarios recreados digitalmente tal cual se veían en esos días. Hubo grandes avances en este tipo de efectos que nos transportan directo a la época.

Además, vestuario, mobiliarios, transportes y edificaciones son presentados de la manera más realista posible. Y no solo eso, estas historias contadas en series y películas rescatan mitos y realidades de temas sensibles en una etapa clave para la posteridad de todos nosotros.



SERIES:

THE ALIENIST (DRAMA, INVESTIGACIÓN, MISTERIO, EPOCA) 2018 - 2020 2 TEMPORADAS +16

EL Siglo XIX está cerca de su fin. La ciudad de Nueva York ya es una capital mundial y una poderosa metrópoli. El doctor Lazlo Kreizler se une a su amigo John Moore y Sara Howard para investigar terribles y particulares casos de asesinatos en serie. El camino a la verdad se ve siempre obstaculizado por la codicia y la corrupción del poder. Una maravilla de efectos y montajes para recrear la gran manzana en esos años. Muy buen reparto para darle otro toque de calidad a una serie que no aburre en ningún momento y el deseo de ver el próximo capítulo crece.



ALIAS GRACE (DRAMA, INVESTIGACIÓN, EPOCA, HECHOS REALES) 2017 MINISERIE +16

Grace es una joven irlandesa que llega a Canadá para trabajar en la servidumbre a mitad del siglo XIX. Es acusada y encarcelada por participar en terribles crímenes, los cuales llaman la atención del prestigioso Doctor Jordan, quien analiza y entrevista a la protagonista buscando una verdad que parece perdida en una niebla de inconsistencias.

Encontramos referencias claras a la post revolución contra el imperio y somos testigos del racismo, machismo y opresión de las clases altas hacia las masas trabajadoras.

Digna de apreciar y deja mucho para pensar y comparar con tiempos actuales.



PELICULAS:

ENOLA HOLMES (ACCIÓN, AVENTURAS, INVESTIGACIÓN) 2020, 123 MINUTOS PG13 (Pero para mí es ATP)

Siguiendo la misma época, nos dejamos llevar por un argumento simple pero atractivo y vamos a disfrutar de un rato de aventuras y acción.

Enola Holmes (Millie Bobbie Brown, Eleven de Stranger Things) es la hermana menor de Sherlock (Henry Cavill, el Superman actual) y encara la detectivesca odisea de encontrar a su madre desaparecida. Innumerables obstáculos la ponen en el centro de la escena y la obligan a utilizar su don para resolver misterios. Si nos dejamos llevar sin prejuicios la peli no aburre para nada. Además, en todo momento Enola se dirige al público en forma directa contando sus sensaciones e intuiciones, mirándonos directo a los ojos.



EMMA (COMEDIA DRAMÁTICA DE EPOCA) 2020 - 125 MINUTOS PG13

Otra propuesta visual a la altura de la temática elegida hoy. Una adaptación de la novela de Jane Austen que es fiel y con una puesta en escena ambiciosa y atractiva. Esta comedia se centra en Emma (Anya Taylor Joy), quien va relatando su autodescubrimiento más íntimo como persona y como ser social al mismo tiempo que deja en evidencia el ridículo excentricismo de las clases altas del momento. Muy divertida, nítida e inteligente.