“La diversificación productiva que tiene Santa Fe es única en la Argentina” Locales 30 de enero de 2021 Redacción Por Así lo consideró el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, al analizar la reconversión que los distintos sectores productivos han sabido interpretar en medio de las dificultades impuestas por la pandemia.

En un 2020 que fue atravesado por la pandemia y que afectó a cada uno de los sectores económicos del país y particularmente a las distintas economías regionales, Santa Fe pudo de algún modo capitalizar las fortalezas de contar con diversos ámbitos productivos y de este modo perfilar un 2021 con buenas perspectivas.

El Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, explicó que “el gran desafío de gobernar Santa Fe tiene que ver con interpretar muy bien en que consiste todo el aparato productivo que tiene esta provincia, que sin lugar a dudas no solo tiene un potencial sino que tiene una realidad productiva enorme, con una diversificación en todos los ámbitos. La diversificación productiva que tiene Santa Fe es única en la Argentina, y a mi entender no hay otra provincia de tales características; por ejemplo, lideramos las exportaciones de carne bovina, lideramos las exportaciones de lácteos, por nuestros puertos sale el 80% de los granos del país. Hay una matriz productiva que tiene que ver con la producción de carne bovina, porcina, aviar, de huevos, de leche y de absolutamente todos los granos, tanto gruesos (maíz, girasol, sorgo, soja), como finos (trigo)”.

El funcionario subrayó que además este potencial santafesino tiene que ver con las producciones regionales, vinculadas con la fruticultura, con el algodón y actualmente también con vinos, ya que están en marcha dos proyectos productivos vitivinícolas, uno en Artiaga y otro en Carreras.

“En el caso del sector agroindustrial, somos la primera provincia productora de implementos agrícolas y la primera exportadora también. Santa Fe exporta sembradoras a más de 30 países, lidera la Industria del mueble, la metalmecánica, la autopartes, tiene automotrices, la industria del software, de audiovisuales, de la construcción; además de las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el turismo; proyectos vinculados a la producción de peces, al arroz”, precisó el titular de la cartera de la Producción.

Costamagna indicó que el Ministerio que coordina está integrado por 8 secretarías y que en cada una hay una mesa de trabajo donde se proyecta, se escuchan y generan propuestas, y se discuten políticas hacia adentro de la provincia y hacia afuera en articulación con el gobierno nacional. Cada mesa de trabajo está integrada por actores del sector público y privado, por trabajadores rurales, productores, industriales.

“El trabajo en el territorio, al lado de cada sector, es el que te posibilita de algún modo en tener muy claro el diagnóstico; yo en mi lógica de veterinario, digo, los animales no te dicen que les duele, el tema es averiguarlo, es saber obtener un buen diagnóstico y a partir de ahí generar políticas acertadas y que resuelvan las cosas. Permanentemente esto no permite buscar y encontrar consensos. El miércoles tuvimos una reunión con todas las Sociedades Rurales de la provincia, y la verdad es que fue interesantísima, duró más de 4 horas y a través de Carsfe se generó un trabajo vinculado a los temas de seguridad, de lechería y a otras cuestiones de interés para el sector”, contó Costamagna.

Inversiones tecnológicas

El Ministro destacó que Santa Fe sea epicentro nacional en cuanto a las inversiones tecnológicas y productivas y dijo: “Cuando decimos que en el 2020 se llegaron a invertir casi dos mil millones de dólares, superando o duplicando las inversiones del año 2017 o 2018, estamos hablando que en un año de pandemia se dio este nivel de inversiones de todos los sectores, y es realmente importantísimo”.

“En muchos de los lugares del interior profundo la demanda es insatisfecha en cuanto a la necesidad de trabajadores y los problemas de desocupación los tenemos en los conglomerados como lo son Santa Fe y Rosario y es ahí donde una gran parte de la gente depende del sector comercial y de servicios, que es uno de los sectores más complicados y al que más se le está dificultando recomponerse”, sostuvo el funcionario.



RECORD DE TURISTAS

Costamagna también se refirió al sector del turismo, -uno de los más afectados en 2020-, y dijo que “hemos estimulado al turismo y hoy tenemos récord de turistas y ocupación de cabañas, no solo en el litoral sino en muchas regiones de la provincia y esto de alguna manera está empezando a revertir la situación de este sector que venía muy golpeado; hoy nos queda la hotelería en muchas ciudades, fundamentalmente en aquellas no vinculadas al turismo y nos queda el tema de salones de eventos y todo lo referido a las juntadas sociales. Allí estamos apoyando con distintas herramientas”.



APORTES NO REINTEGRABLES

El Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, contó que la provincia ha trabajado con aportes no reintegrables por alrededor de 900 millones de pesos y a través de las Asociaciones de Agencias de Desarrollo, con más de 220 millones de pesos. A su vez han traccionado con todas las Mutuales de la provincia para disponer de créditos subsidiados por alrededor de 300 millones de pesos y están con el programa “Santa Fe de Pie” a través del Nuevo Banco de Santa Fe, trabajando en créditos subsidiados para todos los sectores afectados.