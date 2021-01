Exportaciones de carne vacuna cayeron 12,5% durante el 2020 Nacionales 30 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Las exportaciones de carne bovina alcanzaron las 897.500 toneladas en el 2020, por 2.710 millones de dólares, lo que representó una caída del 12,5% respecto del 2019, según un informe sectorial difundido ayer. Si bien las ventas al exterior de carne bovina subieron 8,5% respecto del 2019 en volumen, en divisas registraron una baja, ya que el precio promedio del 2020 resultó 19,4% inferior al de 2019.

El 63% de las ventas tuvieron como destino a China: en diciembre último llegaron a 197,1 millones de dólares, de acuerdo con un informe difundido hoy por el área de estadística y economía del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Las exportaciones de diciembre cayeron 44,7% respecto de los u$s 356 millones alcanzados en diciembre de 2019, aunque se recompusieron levemente respecto de noviembre último.

El precio promedio de exportación de diciembre de 2020 fue significativamente inferior (-31,1%), al observado a lo largo del duodécimo mes del 2019. No obstante, el precio de diciembre de 2020 fue levemente superior (+1,2%) al de noviembre del mismo año.

Según el reporte, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes a diciembre de 2020 totalizaron 48.965 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 197 millones de dólares.

El precio FOB promedio por tonelada para el período fue de aproximadamente U$S 6.165 para los cortes enfriados sin hueso, y levemente superior a los U$S 4.130 para los cortes congelados sin hueso.

China fue el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el 2020 con aproximadamente 462 mil toneladas, seguido por Chile, 32,6 mil toneladas, y luego por Israel, con 27,3 mil.

En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período también fue China, que representa un 63,3% del total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada, seguido por Alemania 7,2%, Israel 7,0% y Chile 6,8%. .