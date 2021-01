En diciembre sólo 851.000 personas compraron dólares

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Unas 851.000 personas compraron dólares en diciembre para ahorro, y a lo largo del 2020 se vendieron u$s 5.750 millones por esa vía, según un informe publicado ayer por el Banco Central. Las "personas humanas" compraron de forma neta u$s 311 millones y, de ese volumen, unos u$s 157 millones fueron para atesoramiento, con un descenso del 10% respecto de noviembre.

En tanto, los gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes presentaron una caída de 68%, si se lo compara con igual mes del año anterior en el marco de continuidad del cierre de fronteras por la pandemia.

En cuanto a la cantidad de operadores, 851.000 personas compraron billetes, mientras que unas 38.000 vendieron.

El estudio de la autoridad monetaria dio a conocer también que las compras y ventas per cápita fueron por u$s194 y u$s214, respectivamente.

A lo largo del 2020 se vendieron en total unos u$s5.750 millones. En agosto, el mes previo a la puesta en marcha de la profundización del cepo cambiario, se habían llegado a vender en neto unos u$s 920 millones, una cifra que bajó a u$s 803 millones en septiembre, cuando entró en vigencia de manera parcial el nuevo esquema cambiario.

Como la medida se anunció el 15 de septiembre, el impacto directo en el mercado se vio en octubre, cuando la cantidad de dólares vendidos disminuyó a u$s 339 millones. Luego, la tendencia a la baja fue más fuerte con el correr del tiempo, dado que en noviembre se vendieron sólo u$s 320 millones para llegar en diciembre a u$s 311 entre atesoramiento y consumo con tarjetas.

En diciembre de 2019 unos 2.600.000 individuos habían adquirido dólares a través del mercado de cambios, lo que representó un récord en ese momento.

En ese entonces, el organismo precisó que las "Personas humanas" demandaron moneda extranjera para atesoramiento por u$s 330 millones, mientras que para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, el monto fue de u$s 388 millones.

Por otro lado, el informe oficial también se refirió a las reservas y destacó que en diciembre de 2020 "luego de cinco meses consecutivos con ventas netas, el BCRA cerró diciembre con compras netas a través del mercado de cambios, por u$s 606 millones, situación que permitió que las reservas internacionales aumentaran u$s 758 millones".

Señaló que la variable terminó el último mes de 2020 en un nivel de u$s 39.410 millones.



QUÉ PASÓ CON LAS TARJETAS

Por otra parte, también se conoció un informe sobre lo ocurrido con el uso de tarjetas. La utilización de las tarjetas de débito creció durante el año 14,29%, mientras que las de crédito sufrieron una caída de 11,52%, según el índice Prisma Medios de Pago.

Hubo un fuerte aumento del uso de las tarjetas prepagas, explicado sobre todo por AlimentAR, indicó ese reporte privado. Al analizar la cantidad de cuotas elegidas al pagar, se destaca que los planes Ahora ganan participación en el total de las compras con tarjeta de crédito.

Ahora 3 y Ahora 6 continúan su recuperación, mientras Ahora 12 representa casi el 50% de las operaciones, indicó ese informe privado.