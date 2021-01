El Gobierno amplía el DISPO hasta el 28 de febrero y con clases presenciales Nacionales 30 de enero de 2021 Redacción Por La renovación será para todo el territorio nacional y se publicará en el Boletín Oficial el fin de semana. También se priorizará el retorno de las clases presenciales en todas las provincias.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales.

En el decreto, al que tuvo acceso NA, se indica que "el reinicio de clases se instrumentará de acuerdo a los parámetros del Consejo Federal de Educación" y "continúan vigentes los dos parámetros de riesgo sanitario (razón e incidencia) que deberán seguir teniendo en cuenta las provincias para la restricción de circulación nocturna".

Por otro lado se indica que se mantiene la libre circulación por todo el territorio del país, mientras que gobernadores y el jefe de gobierno porteño "podrán reglamentarla estableciendo días, horas y zonas por razones epidemiológicas".

El reinicio de las clases presenciales se realizará de acuedo con parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación. Si bien se establece que cada jurisdicción puede suspender la medida por la situación epidemiológica, se señala que en aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales". Para facilitar las clases presenciales, se deja establecido que "docentes y personal no docente, alumnos y sus acompañantes quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros", para lo que "deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación".

Se mantienen las medidas de Distanciamento Social de dos metros, el uso de tapabocas y la higiene, mientras que se debe seguir con los protocoles aprobados para cada actividad.

Para los espacios cerrados se permite hasta un 50 por ciento de su capacidad, en tanto en cuanto a los establecimientos gastronómicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ocupación será de hasta un 30 por ciento.

Eventos deportivas y artísticas en espacios cerrados sólo podrán tener una asistencia de diez personas.

En tanto, continúan prohibidas y deben ser expresamente autorizadas, los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de VEINTE (20) personas en espacios cerrados y en espacios privados al aire libre, y los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) personas.

Además, no se permite la práctica de deportes en lugares cerrados donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros. También continuarán cerrados los cines, teatros, clubes y centros culturales.

El Servicio público de transporte urbano de pasajeros en AMBA sigue solo habilitado para las personas afectadas a los servicios públicos esenciales y para quienes se encuentren expresamente habilitados para su uso, debiendo tramitarse el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" cuando corresponda.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, podrá disponer excepciones a las prohibiciones, según la situación epidemiológica y sanitaria del lugar, debiendo para ello darse cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Además, las provincias deberán seguir observando los dos parámetros de riesgo sanitario -razón e incidencia- que están vigentes y que se utilizan para definir si se restringe o se flexibiliza la circulación nocturna.

El indicador de riesgo definido como 'razón' aparece cuando el resultado de la división (cociente) del número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos arroja una cifra superior a 1,20.

En tanto, el parámetro de riesgo llamado 'incidencia' surge cuando la operación aritmética de multiplicar el número de casos confirmados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes da un resultado superior a 150.

A partir de estos datos, el Gobierno nacional instruirá a las autoridades locales para que apliquen medidas para disminuir los contactos, para limitar la circulación nocturna y en cumplimiento de los protocolos vigentes.

El monitoreo de ambos indicadores estará a cargo de las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones pero en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación.

A su vez, el Ministerio de Seguridad brindará cooperación para realizar controles de rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos con el fin de ayudar a garantizar el cumplimiento de las medidas: esta intervención se concretará a petición de gobernadores y gobernadoras.