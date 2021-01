Hamilton cree que en McLaren no hubiera logrado más títulos Deportes 29 de enero de 2021 Redacción Por Lewis Hamilton considera que la decisión de marcharse de la escudería británica fue buena.

FOTO ARCHIVO LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton llegó a Mercedes en 2013 y con un título abajo del brazo, que había conseguido en 2008 con McLaren. Luego de eso, el británico ganó seis campeonatos mundiales más y alcanzó a Michael Schumacher.

A priori, era una arriesgada decisión la de marcharse de McLaren, pero el inglés considera que fue correcta. "Estaba con McLaren desde que tenía 13 años, y allí me sentía seguro. Pero allí no estaba construyendo un proyecto especialmente, porque ya eran un equipo muy exitoso", dijo.

"Cuando vine a Mercedes, no tenían demasiados trofeos en las vitrinas. Estaban creciendo y pensé que podría haber usado todo lo que aprendí en McLaren y aplicarlo a un equipo que no estaba siendo exitoso en ser exitoso", ha añadido el 44.

"Hubo momentos en los que dudé si iba a volver a ganar. Pero seguí el ejemplo de arriesgarme de Senna, y en la vida hay que tomar riesgos. Si me hubiera quedado en McLaren, no hubiera ganado más títulos... seguiría siendo una sola vez campeón del mundo tras 14 años", ha finalizado.