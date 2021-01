Victoria de Denver ante Miami Heat Deportes 29 de enero de 2021 Redacción Por Los Nuggets del argentino Campazzo, que tuvo una asistencia y dos robos, se impuso por 109 a 82.

FOTO WEB EN ACCIÓN. Facundo Campazzo en el juego ante Miami Heat, con victoria de Denver.

La presencia de algunos aficionados por primera vez esta temporada en las gradas del American Airlines Arena de Miami no cambió la suerte del equipo local del Heat, que fue aplastado con un marcador final de 82-109 por los Denver Nuggets.

El argentino Facundo Campazzo tuvo 10 de minutos en cancha y se fue en blanco al fallar los cuatro tiros de campo que hizo, incluidos tres intentos de triple. Pero cumplió con una asistencia, recuperó dos balones y puso un tapón.

Campazzo participó en la buena defensa que hicieron los Nuggets durante todo el partido, pero especialmente en la primera mitad cuando solo permitieron al Heat anotar 33 puntos.

De nuevo el pívot serbio Nikola Jokic consiguió un doble-doble de 21 puntos y 11 rebotes y fue la figura de Denver. El ala-pívot reserva Michael Porter Jr. logró 17 tantos y el base canadiense Jamal Murray aportó 14.

Con la victoria los Nuggets se consolidan en el segundo lugar de la División Medioeste y cuartos en la Conferencia del Oeste con un récord de 11 victorias y 7 derrotas.

El Heat, que siguió con las bajas importantes del alero All-Star Jimmy Butler, el base esloveno Goran Dragic y el escolta Tyler Herro, tuvo al base Kendrick Nunn como el líder encestador al aportar 17 puntos. Mientras que el pívot All Star Bam Adebayo aportó 15 puntos con siete rebotes y seis asistencias fue el segundo máximo encestador del Heat (6-11), que perdió el cuarto partido consecutivo.



Otros resultados: Cavaliers 122 - Pistons 107, Magic 107 - Kings 121, Homets 106 - Pacers 116, Raptors 108 - Bucks 115, 76ers 107 - Lakers 106, Hawks 128 - Nets 132, Spurs 110 - Celtics 106, Jazz 116 - Mavericks 104, Suns 97 - Thunder 102, Pelicans 124 - Wizards 106, Warriors 123 - Timberwolves 111.



Juegan hoy: 21hs Wizards vs Hawks, 21hs Hornets vs Pacers, 21.30hs Raptors vs Kings, 21.30hs Knicks vs Cavaliers, 21.30hs Pelicans vs Bucks, 22hs Timberwolves vs 76ers, 22hs Thunder vs Nets, 22hs Magic vs Clippers, 22.30hs Spurs vs Nuggets.