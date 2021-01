Newell’s quiere comprar a Macagno Deportes 29 de enero de 2021 Redacción Por “Es un arquero que habíamos visto con perspectivas de futuro, y no estábamos errado. Anduvo muy bien”, admitió D’Amico, el vice leproso.

FOTO WEB RAMIRO MACAGNO. El arquero de 23 años sería comprado por Newell’s.

Desde Newell’s reconocieron que ya están avanzadas las negociaciones para comprar el pase Ramiro Macagno a Atlético de Rafaela.

La Crema, ya sin chances de pelear por el ascenso a la Liga Profesional, comienza a pensar en el armado del próximo plantel que afrontará la Primera Nacional. Una de las premisas es vender. Conseguir ese dinero que le permita, luego, poner al día lo económico y reforzarse de gran manera para volver a ser protagonistas del torneo.

La Lepra, por su parte, se prepara para un semestre con triple competencia: el torneo local, donde habrá promedios; la Copa Argentina, que lo enfrentará a Sarmiento en 16vos de final; y la Copa Sudamericana, cuya participación arrancará en abril en fase de grupos que se sorteará la próxima semana. Y esa amplia competencia obliga a Kudelka y la dirigencia, con Sebastián Peratta a la cabeza, a buscar los refuerzos necesarios para tener un plantel competitivo.

“Estamos esperando algunas respuestas de propuesta que hicimos. La realidad es que muchos jugadores de jerarquía, primero esperan si tienen algo del exterior, donde cobran en dólares billetes, por eso demoran en responder”, destacó Cristian D’Amico, vicepresidente leproso, en el ciudadano. “Sebastián empezó a moverse hace varias meses, no ahora. Y esperamos que lo antes posible se puedan sumar esos nombres que pretende Kudelka. Hoy apuntamos a los primeros nombres de la lista que nos dio el DT, por eso es más complicado”, agregó.

En ese sentido, la idea del entrenador y la dirigencia es sumar dos zagueros, un arquero y tres atacantes, aunque no habría que descartar algo más si aparece algún jugador que tenga el visto bueno de Kudelka.

Y el primer ítem tachado sería el arquero. Si bien Alan Aguerre está recuperado, aún no está claro cómo responderá tras la cirugía en el codo, y con tanta competencia y el Covid-19 acechando, la necesidad de tener un buen suplente surgió de inmediato. Y el DT y la dirigencia entendieron que Macagno había cumplido y por eso buscaron acordar con Atlético Rafaela su continuidad.

La valuación de Macagno era 750 mil dólares por el 80% del pase, pero esa cifra era antes de la pandemia. Por estas horas Newell’s negocia la compra de un porcentaje por un monto menor, y hay un principio de acuerdo.

“Es un arquero que habíamos visto con perspectivas de futuro, y no estábamos errado. Anduvo muy bien y por eso apostamos a comprarlo”, confió D’Amico.

Por último, mientras se busca nombres de jerarquía para acompañar a Nacho Scocco en el ataque, Kudelka dio el visto bueno para el retorno de Julián Marcioni, quien tuvo un muy buen torneo con Atlanta en la Primera Nacional. El atacante tiene contrato hasta fin de año, pero habló con Peratta y Kudelka y decidió regresar. No hay una cláusula de resarcimiento que deba pagar Newell’s, aunque Marcioni deberá resignar un dinero que debía cobrar.