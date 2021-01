Otta: “Orgulloso de lo que hicieron estos chicos, hemos superado las expectativas”

Walter Otta infla el pecho por Atlético de Rafaela, por ese equipo que se ‘reinvento’ y cargadísimo de pibes, volvió a ilusionar a todos. Fue protagonista del torneo de la Primera Nacional y peleó por el ascenso a la Liga Profesional. Llegó a semifinales, no pudo superar dicha instancia. “Estoy orgulloso totalmente de lo que han hecho estos chicos, hemos superado las expectativas de muchos pero te queda la sensación de que teníamos equipo para más”, contó el DT de la Crema.



A continuación, la conferencia de prensa tras el 0-2 ante Platense en el estadio Marcelo Bielsa:



- A lo largo del torneo no fueron superados por nadie, así y todo no fue suficiente. ¿Se quedan con esa sensación también?



- La sensación de que en esto no es solamente todo lo que vos podes hacer o trabajar, hay algo más que a veces está encaminado o te encamina y no lo tuvimos a lo largo de todo el torneo. Los partidos que ganamos, los merecimos ganar, pero esa suerte de ganar, esa suerte de ganar un partido sin merecerlo no la tuvimos nunca, jamás y a veces es necesario, sobre todo, cuando tenés un plantel tan corto.



- Había que ‘reinventarse’, hubo un recambio muy importante, muchos jugadores del club, poca experiencia. Queda una base para lo que se viene…



- No quiero pensar en el futuro, ver el vestuario de esos chicos como lloraron, como les dolió la derrota te conmueve. Estábamos todos muy ilusionados, atrás de un sueño muy grande que hubiera cambiado la vida a todos, al club lo hubiera posicionado de nuevo en la elite, un club que a nosotros nos han dado todo para trabajar, directivos que nos sostuvieron en momentos muy difíciles, cuando a veces los resultados no se dieron, confiaron en nosotros, en el trabajo, lamentablemente llegamos hasta acá, hubiéramos querido jugar esa final, quizás con Sarmiento era el momento y no lo pudimos aprovechar, hoy el golpe es muy duro. Hoy pensar en el futuro no puedo.



- En este encuentro ante Platense, como en el anterior ante Quilmes, la principal falencia fue la eficacia para poder definirlo.



- Cuando pasa cerca pasa al lado del palo y se va afuera; por eso digo que hay que tener algo más aparte de hacer las cosas bien, de trabajar, como lo hacen todos los cuerpo técnicos, hay que tener algo más que nosotros lamentablemente no lo tuvimos.



- ¿Y qué sería ese algo más?



- No sé a qué llamarlo. Hay que hacerse cargo de los errores que cometes pero a lo largo de los torneos algún equipo, siempre, algún partido que no lo merece gana y nosotros los que hemos ganado es porque hicimos mucho mérito para ganarlo, no nos sobró nada, y cuando no jugamos tan bien, recibimos un gol. Tenemos un dolor muy grande, una decepción tremenda , pero orgullo de todos y cada uno de esos chicos que están en el vestuario.



- Hablabas del vestuario, los viste muy golpeados tras esta eliminación.



- El dolor es muy grande. Nosotros tenemos muchas batallas ya porque hace muchos años que dirigimos pero un golpe de estos, un golpe a la ilusión tan grande es difícil de asimilar, lo único que puedo decir es que estamos orgullosos de lo que hicieron estos chicos.



- Un plantel joven que superó las expectativas de todos. ¿Cuál fue la clave?



- Se convencieron los chicos, tuvimos la suerte de tener líderes muy positivos para el grupo, nos ayudaron mucho a terminar de formar a algunos jugadores, le tocó la responsabilidad a algunos jugadores muy jóvenes y que lo hicieron muy bien, fueron creciendo. Seguramente estos golpes no los entendés ahora pero te preparan para lo que es el fútbol, el fútbol, salvo algunos jugadores muy selectivos, se pierde mucho más de lo que se gana. Estos golpes duelen mucho, pero este es un club que está acostumbrado a golpes duros y siempre ha sabido reponer, reposicionarse, esta no va a ser la excepción y seguramente va a luchar para recomponerse.