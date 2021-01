Argentina, invitada a uno de los torneos más importantes Deportes 29 de enero de 2021 Redacción Por El equipo "albiceleste" reemplazará en la "She Believes Cup" a Japón, que se retiró del campeonato por la situación sanitaria en su país y compartirá la competencia junto a Estados Unidos, Canadá y Brasil, desde el 18 al 24 de febrero próximo.

El seleccionado argentino femenino de fútbol de la AFA, que durante el 2020 no jugó ni siquiera un partido amistoso, fue invitado a participar de la She Believes Cup, uno de los torneos amistosos de mayor jerarquía del fútbol femenino en Estados Unidos.

"Argentina reemplazará en la sexta Copa anual She Believes a Japón, que se retiró del torneo debido al actual estado de la pandemia de coronavirus en ese país", informó ayer el sitio oficial de US Soccer.

El seleccionado argentino, que dirige Carlos Borrello, no juega un partido desde noviembre de 2019 y ahora ocupará el lugar de Japón en el cuadrangular de gran nivel que disputará contra las potencias Estados Unidos, Brasil y Canadá en la burbuja de Orlando y su cancha Exploria Stadium en Florida.

Argentina, único de los cuatro seleccionados que no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, debutará contra Brasil el jueves 18 de febrero, luego se medirá con Canadá el domingo 21 y cerrará su participación frente a los Estados Unidos el miércoles 24.

Estados Unidos, con cuatro oros olímpicos y cuatro títulos Mundiales, el último en Francia 2019, es el favorito a ganar la Copa por cuarta edición (2016, 2018 y 2020).

El Mundial de Francia 2019 fue la tercera participación histórica de Argentina en el torneo ecuménico, luego de sus presencias consecutivas en 2003 y 2007. En el difícil grupo que le tocó, el seleccionado 'albiceleste' (número 31 en el ranking internacional de la FIFA) se destacó con un empate 0-0 contra Japón, finalista de la Copa Mundial Femenina 2015; tuvo una derrota por 1-0 ante Inglaterra, que finalizó en el cuarto lugar, y una remontada heroica de un 0-3 contra Escocia que terminó 3-3.