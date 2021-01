Consumo de combustibles está 10,3% debajo de los niveles prepandemia Nacionales 29 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El consumo de combustibles se ubicó en enero 10,3% debajo de marzo de 2020, cuando se inició la crisis sanitaria, según un informe difundido ayer por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA).

En diciembre último la comercialización de naftas y gasoil se ubicaba 12,7% debajo del nivel registrado en febrero último, cuando todavía no se habían iniciado las restricciones a la circulación que se aplicaron por la Pandemia.

La demanda de gasoil, que está vinculada con el agro y el transporte, cayó 7,9% respecto de un año atrás, según un estudio de la consultora Economic Trends, elaborado para la CECHA.

Según ese análisis, la baja del consumo no solo fue afectada por las restricciones al tránsito, sino que también impactaron el cierre de escuelas, teatros, cines, las dificultades del turismo o los empleados que dejaron de viajar para pasar al "home office" o teletrabajo.

El consumo acumulado durante el año pasado en combustibles cayó 19,7% respecto del 2019, con bajas del 12,5% en las ventas de de gasoil y del 27,5% en naftas. Esa caída interanual es la tercera acumulada en los últimos tres años con contracciones del 0,8% en el 2018, del 1,3% al siguiente y del 19,7% en el anterior. El volumen total durante 2020 terminó 21,4% por debajo del nivel registrado en 2017.

De acuerdo con el informe, la demanda se normalizó respecto de los niveles prepandemia únicamente en las provincias de Chaco y Tucumán, debido a que la reapertura económica fue mayor que en otras jurisdicciones.

El presidente de CECHA, Gabriel Bornoroni, sostuvo que el que terminó fue "un año dificilísimo y nuestro sector fue muy castigado" por la crisis sanitaria.

"Podemos rescatar que no cerraron estaciones y ese repunte en la venta de naftas que se dio en los últimos meses, pero seguimos con la guardia alta porque nuestros problemas no terminaron", agregó. Bornoroni explicó que el actual nivel de ventas está "por debajo de los valores críticos, hay estaciones con estrés financiero, y el año recién comienza".