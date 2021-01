Soja: se espera cosecha de 46 millones de toneladas

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada ayer la siembra de soja en todo el país, con una superficie total cubierta de 17,2 millones de hectáreas para la campaña 2020-2021. Así lo informó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad, que redujo su proyección de producción sojera a 46 millones de toneladas para este ciclo.

En septiembre había pronosticado un poco más: 46,5 millones de toneladas. Durante la semana pasada gran parte del área agrícola registró temperaturas por encima de la media y una limitada oferta hídrica. Fueron las Zonas Núcleos, el Centro-Este de Entre Ríos y el Centro-Norte de Córdoba las regiones más afectadas. "En estas regiones se relevaron abortos florales y un escaso crecimiento, mientras los cuadros más adelantados se encuentran en su período crítico de formación de vainas (R3)", afirmaron los especialistas.

Mientras, la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial se encuentra próxima a concluir en todo el país. A la fecha ya se logró sembrar el 97,9% de las 6,3 millones de hectáreas estimadas para la actual campaña, luego de relevar un avance intersemanal de 4,5 puntos porcentuales.

Las altas temperaturas registradas durante la última semana aceleraron la madurez de los lotes más adelantados en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Se espera que la cosecha de los primeros cuadros comience en el próximo febrero.

En tanto, el girasol cosechado, 9,8% del área apta, arrojó un rinde promedio nacional de 1.630 kilos por hectárea, casi 500 kilos menos que el rendimiento alcanzado a similar fecha durante el ciclo previo.

"En cuanto a los lotes en pie, la mejora de la condición de cultivo luego de las lluvias del mes de enero mantiene elevadas las expectativas de rinde sobre el sur del área agrícola, lo que permite sostener la proyección de producción en 2,9 millones de toneladas de girasol", dijo el PAS.



¿CUÁNTO COBRAN LOS PRODUCTORES

TRAS RETENCIONES Y FLETES?

Los contratos de soja para marzo se ubicaban ayer por debajo de los u$s 500 en el Mercado de Chicago, con un retroceso de casi 5,90 dólares respecto de la jornada anterior. Los futuros se negociaban a u$s 499,25, algo menos demandados por los principales compradores mundiales.

Según cálculos del consultor Pablo Adreani, el productor argentino recibe unos 308 dólares por tonelada de soja.

El dato surge tras descontar unos 20 dólares del flete a puerto y los derechos de exportación.

De acuerdo con el último informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), de cada $100 que los productores generan en soja, en manos del Estado quedan $64,4.

Para Adreani, en el país en 2021 la cadena de valor del cultivo de soja generará divisas por U$S 19.555 millones, que representan un aumento de U$S 2.494 millones con relación al 2020.

Según estimaciones de los analistas, se espera que la harina de soja aporte U$S 11.825 millones, el aceite U$S 5.520 millones y el grano (poroto) otros U$S 2.610 millones durante este año.

La consultora Granar explicó que la baja en Chicago se produce ante una "rueda de ventas técnicas con caídas limitadas por una fuerte demanda de exportación".

En la Argentina, en tanto, si bien el clima recortó las estimaciones de cosecha de la soja 2020-2021 en tres millones de toneladas, se espera que la mejora en precios internacionales genere un volumen mayor de divisas con relación al 2020.

En Rosario, el valor de la soja disponible es de $28.350 a valor pizarra.