El Renault Kiger que podría llegar al país es hermano del Nissan Magnite

Renault presentó el Kiger, un nuevo SUV compacto diseñado en la India que comercializará en ese país y posteriormente en otros mercados, con la posibilidad de su llegada a la Argentina.

Este modelo de poco menos de 4 metros de longitud y cinco plazas exhibe un diseño moderno y robusto, donde llama la atención la combinación entre la parrilla y las luces led, entre otros detalles a destacar.

En cuanto al interior, "su larga distancia entre ejes (2,5 m) promete una gran habitabilidad y volumen a bordo, con un habitáculo especialmente diseñado para ser compartido y favorecer la convivencia", asegura Laurens van den Acker, director del Diseño Grupo Renault,

Con respecto a la capacidad de carga, el volumen del baúl alcanza los 405 litros (hasta 879 litros con los respaldos de la segunda fila de asientos reclinada).

El hermano del Nissan Magnite cuenta con nuevos recursos tecnológicos a bordo que simplifican la conducción y la hacen más agradable para el día a día. La amplia pantalla táctil flotante de 8 pulgadas que sobresale de la consola central es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

En el nivel de equipamiento superior, esta conectividad smartphone puede ser inalámbrica gracias a una conexión Wi-Fi. Se pueden seleccionar cinco accesos directos para acceder más rápidamente a aplicaciones y funciones. Además del reconocimiento de voz, el sistema dispone de una conectividad Bluetooth que permite acoplar hasta cinco dispositivos, de una toma de carga rápida USB y de un lector video MP4 integrado.

Por su parte, el cuadro de instrumentos posee una pantalla a color de 7 pulgadas que cambia de aspecto en función del modo de conducción seleccionado (Normal, Eco o Sport).

En términos de seguridad, tanto las butacas delanteras como las dos plazas laterales traseras disponen de un cinturón de seguridad de tres puntos. La plaza trasera central, en tanto, incluye un cinturón de dos puntos. Kiger trae además dos airbags frontales para el conductor y el pasajero delantero y dos airbags laterales.

Gracias a unos radares y una cámara de marcha atrás con líneas de guiado, el conductor se beneficia de una mayor visibilidad y precisión en las maniobras de retroceso o en las de estacionamiento.

Por el lado de la mecánica, el vehículo incorpora en el país asiático un motor naftero 1.0 de tres cilindros y 72 CV, combinado con una transmisión manual de cinco velocidades o robotizada Easy-R. La oferta se completa con un propulsor de misma cilindrada con turbo. En este caso entrega una potencia de 100 CV y se asocia a una caja manual de cinco marchas o a una CVT X-Tronic.



INEDITO SUV CHICO

Renault lanzó las primeras imágenes en formato teaser del Kiger y ahora la gran novedad fue su presentación. La firma francesa reveló todos los detalles del inédito SUV chico, que busca hacerse un lugar en la entrada de gama de la marca y si bien hizo su debut mundial en India, se espera que llegue a varios mercados emergentes, donde la región sudamericana no sería la excepción.

Este nuevo modelo es el hermano del Nissan Magnite, hermano menor del Kicks y encargado de reemplazar al March a partir de 2022, en la planta de Nissan en Brasil. El crossover del rombo deriva del Kwid y tiene chances de ser producido en nuestra región, ya que posee la misma plataforma CMF que el nuevo sport utility de la firma japonesa.

Todavía es un concepto, pero el Kiger seguirá por el mismo camino de Magnite, ya que luego de ser presentado obtuvo muy pocas modificaciones en comparación al modelo de serie.

Las dimensiones no fueron reveladas pero se espera que casi no varíen con su hermano de marca asiática con 3,99 metros de largo. De todos modos, en caso de llegar a Sudamérica, es probable que sea adaptado a las características de los mercados de la región con un incremento en sus medidas.

Al menos en India, tendrá un motor 1.0 de tres cilindros y 72 CV, asociado a una transmisión manual o automática de cinco marchas, mientras que existe otra motorización de misma cilindrada con turbo que podría llegar a los 100 CV. En una eventual llegada a la Argentina tendría propulsores más potentes.



RENAULT ALASKAN

La batalla de las pick-ups se está poniendo interesante en nuestro país. En un espacio marcado por el dominio de modelos ya afianzados en las preferencias del público, llegan nuevos jugadores que, sin duda, buscarán adueñarse de una porción de la torta.

La novedad llega desde Córdoba de la mano de Renault. La marca del rombo presentó la Alaskan, su primera pick-up de una tonelada.

Tiene dos opciones de motor, ambos turbodiésel 2.3: uno de 160 CV de potencia y 40,3 kgm de par, mientras que el otro (biturbo) entrega 190 CV y 45,9 kgm, respectivamente. La transmisión puede ser manual de seis velocidades o automática de siete cambios, mientras que las opciones de tracción son 4x2 (trasera) y 4x4 con transferencia para alta y baja.

En este sentido se conocieron más detalles de la nueva Renault Alaskan:

* Velocidad máxima: 180,6 km/h / Potencia: 190 CV / Consumo promedio: 11,3 km/l / Precio: $ 4.134.300

* Diseño/Aerodinámica:​ un aspecto agradable que, salvo por algunos detalles, se parece bastante al de su prima hermana, la Nissan Frontier.

* Confort/Espacio interior: la calidad percibida y la habitabilidad son buenas. Atrás, la plaza central es algo pequeña.

* Motor/Prestaciones: el propulsor biturbo responde muy bien y logra prestaciones correctas, incluido el consumo. En la ciudad es algo gastador.

* Equipamiento/Instrumental: la dotación es amplia, aunque podría ser mejor. Un ajuste en profundidad de la columna de dirección no le vendría mal.

* Suspensiones/Dirección: el tren trasero suele rebotar, pero esa robustez se agradece en el off-road. La dirección es pesada en maniobras en espacios reducidos.

* Transmisión/Caja: la caja de siete velocidades responde con algunos retardos, especialmente en aceleraciones repentinas. No tiene levas en el volante.

* Seguridad/Frenos: en este rubro, por tratarse de una versión tope de gama, la unidad de prueba quedó en deuda con algunos equipamientos. En la pista respondió bien.

* Precio/Garantía: es el primer vehículo de la marca francesa en ofrecer en nuestro mercado una cobertura de cinco años o 150.000 kilómetros. El precio, elevado. (Fuente: Parabrisas / Perfil).