Carmen Barbieri en terapia intensiva

Carmen Barbieri dio positivo de coronavirus el pasado 20 de enero. Se habría contagiado luego de haber compartido una reunión de producción para la segunda edición de Masterchef Celebrity. En dicho encuentro había tenido un contacto estrecho con Sol Pérez, que dio covid positivo, tras pasar unas vacaciones en Mar del Plata, publicó Teleshow.

Como es paciente de riesgo, la capocómica fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Allí, le descubrieron que padecía una neumonía que le trajo más complicaciones. A raíz de esta situación, Federico Bal se volcó a su cuenta de Twitter para hacer referencia al estado de salud de su mamá: “Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente”. Y admitió: “Realmente es muy triste no poder estar a su lado”.

Con el paso de los días, su cuadro no mejoró y el grupo de médicos que la atiende decidió llevarla a terapia intensiva. La periodista Marina Calabró pudo charlar con la ex de Santiago Bal antes de que la llevaran a terapia y le contó detalles de la conversación a Teleshow. “Está asustada”, afirmó la conductora.

“Me llevan a terapia intensiva, es por la baja de oxígeno”, dijo Carmen, muy preocupada por su salud. “Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno”, aclaró la artista. “Ellos (los médicos de la Clínica Zabala) tratan de no entubar con respirador”, explicó Barbieri.

Ante esta situación, su hijo Fede se expresó a través de Twitter: “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”.

Más allá de que está afligida por su cuadro de salud, Carmen también está muy preocupada por el estado anímico del actor: “Pobre mi hijo, (tuvo) dos años terribles”. De esta manera hizo referencia a episodios complejos que debieron atravesar, como la muerte de su papá, Santiago Bal, el 9 de diciembre de 2018. El actor de 83 años tenía la salud muy deteriorada, ya que sufría de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y pasó 18 operaciones de un cáncer que le detectaron a los 39 años. Además en los últimos tiempos debió atravesar cuadros de bronquitis y diversas infecciones urinarias.

A principios de marzo de 2020, Federico contó que tenía cáncer de intestino luego de realizarse una colonoscopia y una endoscopia. A través de las redes sociales, había subido un video relatando el duro momento que estaba atravesando: “Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino”. Desde entonces inició un tratamiento invasivo con quimioterapia, rayos y medicación.

Pasaron cuatro meses de aquel diagnóstico y de una larga lucha para superar la enfermedad. Y en julio de 2020 el actor gritó a los cuatro vientos que ya no tenía cáncer. “Me curé”, anunció en su cuenta de Instagram. “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: me cure”, publicó el exganador del Bailando.

Ya recuperado del cáncer, Bal participó en la primera temporada de Masterchef Celebrity, el reality en el que se consagró como ganadora Claudia Villafañe. Ahora el actor volvería al programa para ser el host del programa digital Masterchef a la carta, hasta ahora conducido por Flor Vigna, donde se mostraban contenidos y entrevistas exclusivas a los participantes que quedaban afuera del concurso que tiene como jurado a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.