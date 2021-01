Reclaman solución para los 108 departamentos del Moreno

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como estaba anunciado, el pasado miércoles el Cuerpo Colegiado local se desarrolló una nueva sesión extraordinaria.

En la oportunidad fueron considerados los asuntos que se detallan a continuación:





Proyectos presentados

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Andrea Ochat. Desígnase con el nombre de Carmen de la Cruz Qüesta a una calle pública de la ciudad.

La misma suerte corrió el proyecto de Ordenanza elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión de Leandro Lamberti, María José Ferrero y Oscar Trinchieri

Declara el Año 2021 como el "Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”.

También se giró a comisión el proyecto de Resolución elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Modifica el artículo N° 1 de la Resolución Nº 717/2019, designando a la Beca Deportista Sunchalense como “Beca Chente Cipolatti”.

La Minuta de Comunicación presentada por María José Ferrero fue girada a comisión para su análisis.

En la misma se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita el Registro Municipal de Inmobiliarias de la ciudad creado mediante Ordenanza Nº 2477, así como también información referida a las actividades inmobiliarias desarrolladas en la ciudad.

Fue aprobado el proyecto de Resolución presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto, María José Ferrero, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Acepta sin observaciones el veto total dispuesto por Decreto Nº 3019/2021.

mereció la aprobación de los ediles el proyecto de Resolución elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto, María José Ferrero, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Dispone procedimientos para la liquidación de sueldos del personal que presta funciones en Concejo Municipal.



TRES MINUTAS

Por el artículo 61 del Reglamento del Cuerpo, se incorporaron tres minutas de comunicación.



La primera de ellas fue elevada por Oscar Trinchieri con la adhesión del bloque demoprogresista

El documento fue aprobado por los concejales, en su texto señala que el Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, en plazo de 10 días de recibida la presente proceda a informar si es propiedad de la Municipalidad de Sunchales el sector ubicado al este del terreno cedido para la laguna de retardo, aledaño al loteo Alassia, en Barrio Moreno, que fuera denominado Parque Municipal; y en su caso remita copia del Plano de Mensura correspondiente y documentación que acredite la cesión.

la fundamentación remarcó que esta solicitud de información es complementaria a la Minuta 867/2020, y que fuera respondida en fecha 6-1-21. En este caso se solicita expresamente se informe si es de propiedad Municipal, el terreno donde días antes del 24 de diciembre pasado con maquinaria y personal municipal se realizó movimientos de suelo y limpieza del citado sitio, denominado Parque Municipal.

Otro de los documentos fue girado a comisión y requiere que el Departamento Ejecutivo Municipal, que en un plazo que no supere los diez (10) días hábiles, informe a este cuerpo Legislativo sobre medidas o herramientas económicas/ financieras tomadas o a tomarse en las actividades comerciales que durante la Emergencia Pública en materia sanitaria declarada por Decreto Nacional N° 260/20, no pudieron desarrollarse normalmente, viéndose afectadas por la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19.

Finalmente también fue girado a comisión la última minuta de Comunicación que fue fundamentada por María Alejandra Bugnon.

En el proyecto el Concejo Municipal de Sunchales insta a Banco Hipotecario S.A y al Departamento Ejecutivo Municipal para que arbitren de manera urgente los medios necesarios para regularizar la situación presentada por la administración del Consorcio del Complejo de 108 departamentos de Pro.Cre.Ar en nuestra ciudad, donde se reiteran los problemas de falta de mantenimiento edilicio, atención deficiente a los propietarios y gestión de los espacios comunes.

Los fundamentos remarcan que el Complejo Pro.Cre.Ar es una construcción de 108 departamentos que se viene desarrollando en nuestra ciudad desde el año 2014-2015. La misma si bien se encuentra terminada, siempre ha sufrido diferentes problemas, los que versan desde la falta de adjudicación a tiempo de los mismos, hasta aquellos referidos a la falta de mantenimiento edilicio y de la habitual desatención en tiempo y forma, que brinda la administradora del Consorcio del complejo habitacional. Como consecuencia de estos problemas, vecinos propietarios de unidades habitacionales de ese complejo, vienen reclamando desde hace tiempo al Concejo Municipal y al Departamento Ejecutivo, en búsqueda de soluciones concretas y definitivas a sus problemas. Entre ellos, se destacan: cielorrasos caídos, agua de los tanques de reserva contaminada como producto de la falta de tapa de los mismos, escombros arrojados en espacios comunes del edificio, problemas con las bombas elevadoras de agua, problemas con las instalaciones eléctricas, problemas en pisos y aberturas, además de otros, como un recurrente problema de humedad en sectores de la construcción. En base a estas circunstancias que viven estos vecinos, es que proponemos esta minuta de comunicación dirigida al Banco Hipotecario S.A para que arbitre en el plazo más urgente, las soluciones a dichos problemas. Es importante destacar que este complejo, si bien responde a directivas emanadas de Autoridades Nacionales, no es menor el deber del Estado en su conjunto de velar por el derecho de acceso a la vivienda digna, por lo que la oportuna y cotidiana intervención del Departamento Ejecutivo Local gestionando la solución duradera a estos problemas, se torna indispensable.